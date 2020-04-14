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打破格局迷思！訂製專屬設計與實用兼具的私密空間！

設計家 - Designer
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訂製專屬實用愛的老屋臥房重視起居範圍收納有限的屋主設計師首購三代同堂習慣巧手魔法你的臥室擺放雜物區域輕鬆長輩高度風格裝潢溝通

現代人辛苦一輩子，就是為了一圓成家夢想，與最愛的家人共築屬於自己的天地。但在老屋轉新屋、透天換大樓的過程中我們常會發現，買來的房子在扣除公設後，往往限縮了室內生活空間。臥房，更是許多人最重視的起居範圍，如何利用設計與收納規劃的巧思，在有限的格局坪數內將空間感放大，並符合屋主個性、喜好與實用需求，就考驗著設計師的功力了。從單身、首購小家庭、到三代同堂的大家庭，各有各的不同起居習慣，一起來看看設計師的巧手與魔法，讓你的家小坪數也有大空間！

現代人辛苦一輩子，就是為了一圓成家夢想，與最愛的家人共築屬於自己的天地。但在老屋轉新屋、透天換大樓的過程中我們常會發現，買來的房子在扣除公設後，往往限縮了室內生活空間。臥房，更是許多人最重視的起居範圍，如何利用設計與收納規劃的巧思，在有限的格局坪數內將空間感放大，並符合屋主個性、喜好與實用需求，就考驗著設計師的功力了。從單身、首購小家庭、到三代同堂的大家庭，各有各的不同起居習慣，一起來看看設計師的巧手與魔法，讓你的家小坪數也有大空間！

乾坤大挪移，把私領域外推的魔法

許多人準備從老屋搬到新家，看房時心中不免為縮水的臥室空間感到懊惱。一般人不一定有足夠的空間可再設計一間儲藏室來擺放家電或雜物，於是設計師將公領域中運用時間較短、或屋主僅會短暫停留的區域，如：玄關、客廳廊道等空間，規劃一處尺度較深、可放置電器的收納壁櫥，屋主在無須使用的季節，可將電扇、暖爐、吸塵器等大型家電收納進櫥櫃中，讓臥室不會變成儲藏室，起居動線變得更寬敞舒適。

1 房變 2 房，親友來訪也不怕

許多首購族在預算配置有限的狀況下，只能購買坪數較小、格局受限的房型，第一個被犧牲的經常是「臥室空間」。設計師將客廳部分區域圍成一室，規劃為活動、彈性運用的區域，如：書房、夫妻喝茶聊天的多功能小空間，甚至可以作為孩子的遊戲室；同時在這個區域設計活動萬象門，天花板規劃隱藏式捲簾，在親友來訪時，也能輕鬆營造一間隱密的休息區，營造與主人互不打擾的生活動線。

打造設計與實用兼具的三代同堂幸福感

三代同堂、與長輩同住一個屋簷下，是現今社會難得的居住模式。依據年齡、需求與生活習慣的不同，設計師要讓每個人享受天倫之樂的同時，仍有專屬的個性臥房私領域。

孝親房特別重視長輩的生活起居與使用習慣。照明設備、電器開關的高度也不容忽視，為了讓行走動線順暢，特別在長輩床架下規畫收納空間，減少走道區域堆積雜物。床緣延伸臥榻範圍，並增加床架高度，兩側加高扶手，讓長輩在夜裡起身時避免跌落床下，行動更輕鬆也較安全。

像是學齡中的兒童房設計開放與隱藏式兩種櫥櫃。開放式空間可以擺放經常閱讀的書籍、文具等，方便拿取使用，隱密性較高的區域則可做不常使用、各式玩具的收納空間，加做上蓋或掩門，可以遮擋較零碎的收藏。孝親房特別重視長輩的生活起居與使用習慣。照明設備、電器開關的高度也不容忽視，為了讓行走動線順暢，特別在長輩床架下規畫收納空間，減少走道區域堆積雜物。床緣延伸臥榻範圍，並增加床架高度，兩側加高扶手，讓長輩在夜裡起身時避免跌落床下，行動更輕鬆也較安全。

而屋主兩夫妻喜歡嘗試大膽、前衛的現代風設計、對比強烈的風格，設計師特別為其量身訂製，以黑白拼接的裝潢配置來妝點個性主臥；進入浴室前預留小空間，除了加設梳妝區，也另外規劃為盥洗衣物的擺放空間，整個主臥室一條龍的生活動線，具備屋主的生活習慣及喜愛的設計風格，專屬訂製的感覺更讓主人一見傾心。

溝通，讓設計師為你量身訂製

無論是什麼樣的坪數與房型，裝潢前與設計師的溝通都是最重要的。除了強調自己喜愛的裝潢風格，更得兼顧實住與長效功能。與設計師充分溝通，再透過其專業的建議、巧手與創意，才能讓自己的臥室充份發揮實用需求，同時展現屋主的性格。


Designer Data

  • 銘家室內設計
  • 主持設計師：許瓊櫻
  • Email：mj2182130@gmail.com
  • 電話：+886-0955587260
  • 地址：桃園市八德區後庄街 86 號 2 樓

圖片提供 銘家室內設計

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】

 

 