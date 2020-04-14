打破格局迷思！訂製專屬設計與實用兼具的私密空間！

現代人辛苦一輩子，就是為了一圓成家夢想，與最愛的家人共築屬於自己的天地。但在老屋轉新屋、透天換大樓的過程中我們常會發現，買來的房子在扣除公設後，往往限縮了室內生活空間。臥房，更是許多人最重視的起居範圍，如何利用設計與收納規劃的巧思，在有限的格局坪數內將空間感放大，並符合屋主個性、喜好與實用需求，就考驗著設計師的功力了。從單身、首購小家庭、到三代同堂的大家庭，各有各的不同起居習慣，一起來看看設計師的巧手與魔法，讓你的家小坪數也有大空間！





現代人辛苦一輩子，就是為了一圓成家夢想，與最愛的家人共築屬於自己的天地。但在老屋轉新屋、透天換大樓的過程中我們常會發現，買來的房子在扣除公設後，往往限縮了室內生活空間。臥房，更是許多人最重視的起居範圍，如何利用設計與收納規劃的巧思，在有限的格局坪數內將空間感放大，並符合屋主個性、喜好與實用需求，就考驗著設計師的功力了。從單身、首購小家庭、到三代同堂的大家庭，各有各的不同起居習慣，一起來看看設計師的巧手與魔法，讓你的家小坪數也有大空間！

乾坤大挪移，把私領域外推的魔法

許多人準備從老屋搬到新家，看房時心中不免為縮水的臥室空間感到懊惱。一般人不一定有足夠的空間可再設計一間儲藏室來擺放家電或雜物，於是設計師將公領域中運用時間較短、或屋主僅會短暫停留的區域，如：玄關、客廳廊道等空間，規劃一處尺度較深、可放置電器的收納壁櫥，屋主在無須使用的季節，可將電扇、暖爐、吸塵器等大型家電收納進櫥櫃中，讓臥室不會變成儲藏室，起居動線變得更寬敞舒適。

1 房變 2 房，親友來訪也不怕

許多首購族在預算配置有限的狀況下，只能購買坪數較小、格局受限的房型，第一個被犧牲的經常是「臥室空間」。設計師將客廳部分區域圍成一室，規劃為活動、彈性運用的區域，如：書房、夫妻喝茶聊天的多功能小空間，甚至可以作為孩子的遊戲室；同時在這個區域設計活動萬象門，天花板規劃隱藏式捲簾，在親友來訪時，也能輕鬆營造一間隱密的休息區，營造與主人互不打擾的生活動線。

打造設計與實用兼具的三代同堂幸福感

三代同堂、與長輩同住一個屋簷下，是現今社會難得的居住模式。依據年齡、需求與生活習慣的不同，設計師要讓每個人享受天倫之樂的同時，仍有專屬的個性臥房私領域。

孝親房特別重視長輩的生活起居與使用習慣。照明設備、電器開關的高度也不容忽視，為了讓行走動線順暢，特別在長輩床架下規畫收納空間，減少走道區域堆積雜物。床緣延伸臥榻範圍，並增加床架高度，兩側加高扶手，讓長輩在夜裡起身時避免跌落床下，行動更輕鬆也較安全。

像是學齡中的兒童房設計開放與隱藏式兩種櫥櫃。開放式空間可以擺放經常閱讀的書籍、文具等，方便拿取使用，隱密性較高的區域則可做不常使用、各式玩具的收納空間，加做上蓋或掩門，可以遮擋較零碎的收藏。孝親房特別重視長輩的生活起居與使用習慣。照明設備、電器開關的高度也不容忽視，為了讓行走動線順暢，特別在長輩床架下規畫收納空間，減少走道區域堆積雜物。床緣延伸臥榻範圍，並增加床架高度，兩側加高扶手，讓長輩在夜裡起身時避免跌落床下，行動更輕鬆也較安全。

而屋主兩夫妻喜歡嘗試大膽、前衛的現代風設計、對比強烈的風格，設計師特別為其量身訂製，以黑白拼接的裝潢配置來妝點個性主臥；進入浴室前預留小空間，除了加設梳妝區，也另外規劃為盥洗衣物的擺放空間，整個主臥室一條龍的生活動線，具備屋主的生活習慣及喜愛的設計風格，專屬訂製的感覺更讓主人一見傾心。

溝通，讓設計師為你量身訂製

無論是什麼樣的坪數與房型，裝潢前與設計師的溝通都是最重要的。除了強調自己喜愛的裝潢風格，更得兼顧實住與長效功能。與設計師充分溝通，再透過其專業的建議、巧手與創意，才能讓自己的臥室充份發揮實用需求，同時展現屋主的性格。



Designer Data

銘家室內設計

主持設計師：許瓊櫻

Email：mj2182130@gmail.com

電話：+886-0955587260

地址：桃園市八德區後庄街 86 號 2 樓

圖片提供 銘家室內設計

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