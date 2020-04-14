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異材質美學，打造你的豪宅居家層次美感

設計家 - Designer
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材質美學豪宅居家層次美感室內設計聯合建構已久設計師同色系對比質的有著視覺建材肌理皮革優雅拼接巧思意境大理石牆面質感project

異材質美學深入設計圈已久，體驗在室內設計領域中，設計師能藉由同色系／對比色系與不同材質的搭配運用，讓空間有著視覺顏色的協調美感，又兼具不同建材的多元變化性；抑或是使用全然不同肌理的元素揉合其中，如皮革、繃布、實木、鍍鈦、黃銅與其他金屬之間等不同介質的優雅轉換與拼接，這些設計巧思皆讓居家空間更有層次意境，形塑都會情韻與空間線條分割的黃金比例美感。

異材質美學深入設計圈已久，體驗在室內設計領域中，設計師能藉由同色系／對比色系與不同材質的搭配運用，讓空間有著視覺顏色的協調美感，又兼具不同建材的多元變化性；抑或是使用全然不同肌理的元素揉合其中，如皮革、繃布、實木、鍍鈦、黃銅與其他金屬之間等不同介質的優雅轉換與拼接，這些設計巧思皆讓居家空間更有層次意境，形塑都會情韻與空間線條分割的黃金比例美感。

Project 01 

精粹冷石 ‧ 大理石的雍容風雅
大理石在居家裝潢產業應用已久，大面積的大理石牆面象徵高端富貴底蘊，星葉室內裝修設計在此案挑高豪宅的電視牆面上，運用拼接、跨樓層的設計手法，展現灰底白紋的大理石以磅礡霸氣之姿，有如行雲流水的氤氳水墨畫作，牆面成為客廳場域的視覺重點，搭配菱形黑鏡與黑色皮革沙發，悄然釀造摩登都會質感，在落地窗自然採光映照之下，呈現豪宅設計的璀璨風情。

Project 02 

詩意灰階 ‧ 同色系的層次意境
灰色，中性色調更為襯托色彩亮度及營造沉澱氛圍，緯傑設計在此案透天豪宅使用鐵件、水泥粉光形塑工業風韻味，手刷質感有了深淺不一的脈絡紋理，體現職人手感溫度與灰系色階層次；為了平衡生冷質地，刻意以大量木質感作為巧妙搭佐，不同木材產生出截然不同的空間氣息，整體居家場域的暖木、冷灰皆有多元樣貌的遞進感，既是同一材質，卻有著各異其趣的肌理質蘊。

Project 03 

微光掠影，鋁、石、木與暖漾爐火
石材、烤漆鋁板、大理石、軌道燈，沈志忠聯合設計 ‧ 建構線設計以各式建材呈現豪宅設計的低調內斂語彙，公領域鋪設黑底白紋大理石地坪，酒櫃旁的牆面則是粗獷原始石牆，搭配嵌燈照明、凸顯石材的立體質地與雍容美感，壁爐爐火閃爍舞動焰澄的光漾，映照在鋁版上有如紅銅般，替空間多了百變姿態，充分詮釋異材質的多元樣貌。

Project 04 

銀光黯鏡，光感、綠意、水蘊
舨舍空間設計刻意以淺色為底，純白、淺灰、米褐色調等實境，對比出不鏽鋼立燈、餐桌的玻璃、廚房黑鏡的輕盈虛景，再援引窗外綠意水池與暖木入室，透過反射性材質詮釋出透天豪宅的開闊通透氣氛，除了黑白對比，鏡面的應用使居家場域多了虛實融入、內外交疊、介質轉換的設計巧思，優雅呈現客餐廳空間的異材質風情，草木、水意、鏡光、白韻，交相層疊出多元材質的優雅詩意。

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圖片提供 星葉室內設計、緯傑設計、沈志忠聯合設計 · 建構線設計、舨舍空間設計｜Banner 圖片提供 沈志忠聯合設計 · 建構線設計

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】

 