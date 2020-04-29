彭博：比特幣「2017 年般的大牛市」蓄勢待發

《彭博社》近日發表報告指出，比特幣正在醞釀一輪大規模牛市。這份題為 「比特幣成熟大躍進」的報告對市場前景態度樂觀，當中就提到，「若歷史可為鑑，隨著比特幣日趨成熟，其價格也將獲得增長動力」。

報告認為，股市震盪將暫時拖累比特幣，但其結果讓人更容易聯想到 2008 年金融危機復甦後的黃金，而儘管比特幣今年多少受到了衝擊，但也在前所未有的全球貨幣刺激、應用率提高的情況下奠定了基礎。

《彭博社》表示，普遍被視為對沖資產的比特幣、黃金預計將從疫情所引發的市場動盪中受益，

當局祭出史無前例的經濟刺激政策，而比特幣和黃金也將成為主要的受益者，股市向均值回歸亦是必然。

《彭博社》還觀察到，比特幣與黃金的關聯性「已創下歷史新高」，是比特幣與股票關聯性的兩倍，更預計今年將是比特幣正式受封為「數位黃金」的一年。報告這麼寫道，

今年，比特幣將從「風險投機資產」蛻變成「加密界的黃金」……. 也因此，比特幣今年將面臨關鍵考驗，希望它最終能順利向黃金等准貨幣過渡。

報告指出，比特幣經歷低谷過後，將以相對強勁的勢頭復甦，以目前數據來看，比特幣在 2020 年的低點仍保持在 2018 年低點的上方，而標準普爾 500 指數在突破歷史高點後一個月，便跌破兩年前的低點。

此外，《彭博社》還認為，隨著加密貨幣期貨等衍生品的誕生，洶湧的比特幣牛市也被馴服了：

儘管傳統股市動盪不堪，但比特幣期貨未平倉頭寸依然有所增加，而且波動率呈現下降趨勢，相對表現也較好，這表明：比特幣正從投機性加密資產走向數位化黃金。

《彭博社》接著提到，在過去一年時間裡，比特幣上漲了將近 40％，而標準普爾 500 指數卻下跌了 15％；至於比特幣期貨的交易量方面，CME 比特幣期貨合約的季度交易量同比增長約 120％，反映市場成熟；上市期權交易的出現也表明市場也出現了更多的主流應用。值得注意的是，上述數據都是為了支持《彭博社》在報告中看好比特幣牛市的觀點。

報告認為，另外一個看漲比特幣的因素是「鏈上指標」。雖然受新冠疫情影響，比特幣區塊鏈的各項指標仍然對價格形成支撐，包括：已使用地址、交易量等指標都表明，「比特幣基礎牢固」，此外，比特幣今年 5 月的區塊獎勵減半也將為其價格提供額外動力。

這篇文章 彭博社：比特幣「2017 年般的大牛市」蓄勢待發 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』