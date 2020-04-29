無懼疫情衝擊！礦商巨頭「億邦國際」赴美再謀上市

中國三大礦機製造商之一的「億邦國際」（Ebang International）再次正式申請 IPO 上市，不過這回嘗試上市的地點不再是香港，而是美國。

公開資料顯示，億邦國際已於 4 月 24 日向美國證券交易委員會（SEC）遞交招股書，申請在紐約證券交易所或那斯達克上市，股票代碼為「EBON」，擬募資最多至 1 億美元，並由 AMTD Global Markets 和 Loop Capital Markets 擔任上市過程中的聯席承銷商（Joint Bookrunners）。目前，雙方並未透露定價條款。

招股書指出，億邦國際計劃將這次募資所得投入以下用途：開發和引進新型礦機、企業品牌和營銷活動、拓展海外業務和新業務以及其他一般公司用途。目前，億邦國際暫未有任何計劃宣布或支付現金股息，打算保留大部分可用資金和未來收益用於經營和擴大業務。

招股書指出，億邦國際目前專注研發 5nm ASIC 晶片和礦機，主要都是為比特幣而設計的，因此，公司業績已經並將繼續受到比特幣價格波動的顯著影響，尤其是在今年 3 月價格腰斬後所帶來的的衝擊。億邦國際預計，公司業務、運營可能在短期內受到重大負面影響。

據介紹，億邦國際成立於 2010 年，此前曾兩度闖關港交所上市失利，另外，一同被列為中國區塊鏈企業三大獨角獸的還有比特大陸和嘉楠耘智，後者已於去年 11 月以嘉楠科技（CAN.US）為名登錄那斯達克。

2019 年，億邦國際錄得營收 1.09 億美元，2018 年營收為 3.19 億美元，同比下降約 66%。另外，公司總運營支出為 2,008.4 萬美元，2018 年為 5,550.7 萬美元；淨虧損 4,107.3 萬美元，2018 年淨虧損 1,181.4 萬美元。

億邦國際表示，礦機銷售數量和單價下滑是虧損擴大的主因，2018 年和 2019 年，比特幣礦機和相關配件的銷售額分別佔總收入的 96.3% 和 82.4%，提供礦機託管服務的收入分別佔 2.4% 和 14.4%。

受經營業績影響，億邦國際負債情況也頗令人擔憂。招股書顯示，2018 年和 2019 年 ，億邦國際總資產分別為 1.49 億美元、8,261.1 萬美元，總負債則分別為 8,162.7 萬美元、5,704 萬美元。目前，億邦國際仍有強烈的資金需求，該公司在招股書中稱，

2018 年、2019 年，公司主要由股東出資和銀行借款滿足資金需求，但由於未來業務發展需求，我們可能需要額外的現金資源，如果現金資源不足，我們可能會尋求發行額外的股本或債務證券或擴大信貸額度等。

分析師因此表示，億邦國際除了資金壓力以外，目前還面臨一系列業務風險、監管風險及法律風險，這些因素都為該公司上市增添了諸多不確定性。

再者，億邦國際還身陷訴訟糾紛。億邦國際在招股書中稱，「我們目前正在處理一些民事訴訟，在運營過程中可能與監管機構存在分歧，這可能使我們遭受行政訴訟以及不利的指令等，從而可能導致財務損失」。

復旦大學張江研究院教授、數字經濟研究中心主任陳文君也評論道，

億邦國際一直在嘗試 IPO，這個時間點再謀上市，可能是公司早期計劃，雖然受到疫情影響，但依然按計劃執行，可見公司對上市募資的迫切，側面也反映出了上市對該公司發展的重要程度，如果財務沒有問題，可能也不會這麼迫切。

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