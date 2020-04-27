債券崩跌過後 亞洲目標到期基金追繳令仍如芒刺在背

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情席捲全球金融市場之前，投資人大舉湧入目標到期基金 (fixed maturity funds)，以尋求穩定的收益率，但在信貸市場崩潰後，亞洲地區的此類基金，正面臨著高度風險。

巴克萊銀行上個月估計，亞洲地區的目標到期基金餘額超過 100 億美元，許多基金購買了自那時以來大量積壓的高收益債券，而他們的投資者經常大量借錢來償還債券。根據 BondEvalue 的估計，截至 3 月，這些基金的淨值縮水了約 15% 至 20%，信貸產品本月已彌補了部分損失，但波動性仍然很高

BondEvalue 創辦人 Rahul Banerjee 表示，目標到期基金投資者的槓桿率高達 90%，在市場動盪時，追繳保證金的催繳令一下，這讓投資者在追繳的過程中承受了更大的痛苦。

幾個月前，信貸市場還正炙手可熱，投資者湧入高風險資產以尋求額外收益，但現在卻遭到肺炎疫情破壞了，令人不得不擔憂違約率可能會上升，投資者正在承受風險帶來的痛苦。

Banerjee 說，信貸市場仍然存在「巨大壓力」，意味著投資者可能會面臨幾周前的崩跌重演，彭博巴克萊 (Bloomberg Barclays) 指數顯示，亞洲的美元高收債殖利率和美國公債的利差在三月時衝高到至少十年來的新高，隨後在四月回落，但在上周油價歷史性暴跌後，引發投資者尋求新的避險，美元高收債殖利率利差又開始回升。

亞洲美元高收債三月震盪劇烈。(來源：Bloomber g)

巴克萊銀行的報告指出， 2019 年下半年推出的目標到期基金，為了提高收益率，往往在亞洲高收益或新興市場債券配置了更多資金，而大多數亞洲固定期限基金的資產組合中，垃圾債的比重達 40%-50%。

「目標到期基金」意謂基金是有到期期限的，時間一到基金就會進行清算，然後將資金依比例退還投資人。在固定期限的要求下的投資選項有限，通常基金經理有時會增持持風險較高的債券，而當槓桿投資者無法補足追加保證金時，須注意的是，固定期限基金通常會將流動性較佳的資產砍倉賣出，導致留倉的是流動性較少的債券。

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