《彭博社》日前引述當地媒體《週日報》（Sonntags Zeitung）報導，瑞士以「加密谷」（Crypto Valley）著稱的楚格市目前正向聯邦政府尋求援助資金，希望能設立一個高達 1 億瑞士法郎（1.027 億美元）的基金。

楚格市財政局長 Heinz Taennler 表示，該基金預計將由私人投資、地方政府的捐款和聯邦擔保組成。至於基金設立等具體事宜及進度， Heinz Taennler 則是回應稱：

目前還在跟聯邦政府談判中，若一切順利，這筆資金將用戶救助陷入困境的金融科技公司。

作為加密愛好者的「新矽谷」，楚格市過去以明確且寬鬆的法規聞名，吸引眾多新創區塊鏈公司爭相進駐，也是許多人追逐數十億美元加密產業的瑞士夢。根據 2018 年 10 月的數據顯示，當時，「加密谷」總共約有 600 家跟加密貨幣、區塊鏈相關的公司，當中排名前 50 的公司淨資產總額約為 440 億美元。近期，再有調查指出，「加密谷」去年新增近百家新企業，短短 1 年就多出上千個職缺。

如今，隨著疫情在全球爆發，衝擊產業層面擴大，私募股權投資者紛紛撤出資金，導致「加密谷」多半業者面臨生存危機。《週日報》報導就指出，最新調查顯示，楚格市排名前 50 的加密貨幣、區塊鏈公司當中，只有半數業者表示：「還能挺過未來 12 個月」。

Heinz Taennler，瑞士政府本週稍早宣布，預計將為新創企業提供 1.54 億瑞士法郎的信貸擔保，但深陷困境的公司之多，小型業者恐怕難分一杯羹，許多新創企業的收入甚至「不夠資格」領取聯邦政府推出的疫情紓困貸款。

對此，加密貨幣研究團隊 MICA Research 分析師表示，現階段區塊鏈企業受到疫情影響的關鍵點除了客戶衰減、不願投入資金給技術公司之外，更嚴重的是這些公司大多仰賴私募資金來維持運作，產品尚未開始獲利，但現在投資人都選擇撤資，他們自然難以繼續生存。分析師補充道，

不只有瑞士加密谷，全球新創公司都在面臨私募資金枯竭的問題，不是有錢人口袋裡沒錢投資，而是他們不願意投資，投資人面對這種「結構性風險」的投資，選擇撤資以求安全是很理性的決定，但說到底，「新創公司要如何繼續生存下去」，這才是最艱困的難題。

這篇文章 瑞士「加密谷」掀撤資潮快撐不住了！疫境求生急向政府伸手援助 最早出現於 區塊客。

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