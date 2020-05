金正恩死亡謠言四竄！ 加密貨幣社群擔心北韓拋售比特幣

隨著有關北韓最高領導人金正恩健康狀況惡化、甚至死亡的傳言甚囂塵上,社群也開始流傳北韓可能將大量賣出比特幣的傳聞,然而,這些傳聞的起因可能只是一則玩笑話。

根據 2019 年 3 月的報導,北韓在當時已持有約 6.7 億美元的加密資產,許多人卻因此認為,這一大筆加密貨幣是受金正恩直接控制的。

由於近期眾多報導指出,金正恩在心臟手術失敗後性命垂危,加密貨幣投資人更擔心,北韓的加密資產可能會被賣出,進而引發價格下跌。

然而,許多專家表示,現在並無理由相信金正恩處於異常情況。

金正恩的比特幣被拋售?從玩笑話轉變為謠言

此外,加密貨幣新聞媒體《CoinDesk》市場特約記者 Zack Voell 近期在推特上張貼一則玩笑話,內容指出:

目前已有超過 6.5 萬枚比特幣(價值 4.9 億美元)從金正恩的 Trezor 錢包被轉進美國加密貨幣交易所 Coinbase。

這則貼文隨即引來網友上千個讚。

I deleted the "whale alert" tweet so people stop asking me for a tx hash and because some crypto media outlets are still taking it seriously.

The stupidity in this industry is just incredible. t.co/4tmikGahDy pic.twitter.com/pP2uEdBr3U

— Zack Voell (@zackvoell) 2020 年 4 月 26 日

但 Zack Voell 不久後就又把貼文刪除了,再發文解釋說:「我已經把推特刪除掉了,好讓人們停止向我索取交易 TxHash,而且居然還有些業內媒體把這玩笑當真。這個產業的愚蠢簡直令人傻眼。」

正如 Zack Voell 在推文所說,許多加密貨幣新聞媒體確實曾報導金正恩健康情況急遽惡化,並表示這可能會影響比特幣的價格,一些報導甚至認真引述了 Zack Voell 尚未刪除前的推文內容。Zack Voell 接著又補充道,

我還真不敢相信我必須站出來澄清:如果金正恩真的逝世了,北韓不會把他們持有的比特幣(或門羅幣)全數拋售到市場上。

經濟學家、本身也是交易人士的 Alex Kruger 也駁斥,金正恩死亡可能會引發北韓大規模拋售比特幣的說法實在讓人啼笑皆非。他還諷刺說:「北韓也擁有含有百萬噸的鈾核心物質——鈾礦,金正恩的死亡應該會引發鈾礦大規模拋售」,另外,他還開玩笑說,北韓大規模的魚市場也應該會受到金正恩死亡的影響。

他指出,除非北韓迫切需要法定貨幣,否則北韓並沒有必要大量拋售手上加密貨幣。

北韓與加密貨幣的關係

北韓的神秘性是眾所皆知的,這代表外界無從證實北韓政府到底持有多少與如何使用加密貨幣。不過根據區塊鏈鑑識業者 CipherTrace 的報告,兩名中國籍人士曾為北韓政權對遭到竊取、價值千萬美元的加密貨幣進行洗錢。

2 月的研究顯示,北韓的網路活動在過去三年增加三倍,原因是北韓政府持續仰賴加密貨幣進行諸多可疑行動。

