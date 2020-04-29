BITPoint Japan 將終止幣寶台灣系統服務！

加密貨幣交易所幣寶台灣昨（27）日晚間向用戶發出電郵，表示 BITPoint Japan 日本站已寄出電子信函通知，主張與幣寶台灣解除公司間的契約，自通知解除契約日起，將終止系統服務。

幣寶台灣指出，BITPoint Japan 通知信函內並未明確提及將具體停止哪項服務，因此，為避免台灣客戶的登入功能被擅自關閉，導致台灣客戶無法查詢帳戶內的相關資訊，幣寶台灣仍建議：

各位會員立即將帳戶內之「首頁」、「現貨持倉一覽」以及「電子交易報告書」等資訊，盡可能完整備份。

去年 7 月，BITPoint Japan 系統發生熱錢包疑似遭第三人不法侵害事件，使用同一核心交易系統的幣寶台灣也連帶受累。幣寶台灣表示，自 BITPoint Japan 去年下半年恢復交易系統運作後，便多次自行或透過律師要求對方開放台灣系統的運作，豈料 BITPoint Japan 對此置之不理，更甚者，竟於昨日單方面主張跟幣寶台灣解除契約。

對此，幣寶台灣除了提出嚴正抗議外，將持續要求 BITPoint Japan 歸還幣寶台灣所有數據資料庫，以便後續相關加密貨幣以及法幣數量的核對作業。

自熱錢包遭遇不法侵害事件後，幣寶台灣為保護客戶資產已於去年 8 月在東京地方裁判所，對 BITPoint Japan 提出訴訟，要求對方返還台灣客戶資產，這起案件並已經開過數次庭期審理。

到了今年 3 月，幣寶台灣再向臺北地方法院提交對 BITPoint Japan 的刑事自訴提告，相信對在東京地方裁判所提出的民事訴訟具有相當往前推進的力道。

此外，日前聯邦銀行發函至幣寶台灣，表示因有部分幣寶會員至分行及總行煩擾行員及主管，為避免影響正常營業，專款專用之帳戶已於今年 3 月 16 日進行銷戶作業，存款提存於臺北地方法院提存所。雖感遺憾，但幣寶台灣表示，存款乃屬於會員資產，該公司將不會進行提領，就由法院暫管專款專戶存款。

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