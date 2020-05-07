【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 儘管美國 ADP 就業數據銳減 2023.6 萬，創史上最大跌幅，但在美國總統川普敦促重啟經濟的激勵下，週三美股早盤開高，尾盤時川普表示，將在一至兩個週內報告，中國是否履行第一階段貿易協議規定的義務，美股四大指數於高點回落，標普、道瓊指數收黑；終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.91%~+1.08%；亞馬遜 + 1.44%；蘋果 +1.03%；美國運通 - 3.16%；埃克森美孚 - 1.87%；美光 + 1.48%；高通 + 1.60；台積電 ADR +0.83%。

2. 在石油價格回升及美國各州重啟經濟等樂觀情緒激勵下，美股週二連兩天反彈，週三台股則受到外資連兩天賣超的影響，開低回測 10700 點有撐後，在生技防疫股、PCB、業績成長股拉抬人氣下、指數震盪翻紅，加權指數終場以小漲 0.37 點的 10774.98 點作收，漲幅 0.00%，成交金額 1813.29 億元。三大法人合計賣超 83.86 億元，外資賣超 52.83 億元、投信買超 5.29 億元、自營商賣超 36.32 億元。。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量增，有利指數再次挑戰上檔年線~ 半年線壓力區。

均線：小幅跌破 5 日線，5 日線仍上揚中，若能突破並站穩 5 日線則短線轉強，將有機會再次挑戰年線。

技術指標：KD 死亡交叉，留意若開口擴大，KD 將出現高檔背離賣訊，整理時間恐拉長。

4. 櫃買指數上漲 0.20%，收在 138.68 點，周四有機會挑戰並突破上檔年線 (138.82 點)~ 半年線(138.91 點) 壓力區。支撐約 136.5 點附近，壓力為 140 點附近。

5. 觀盤重點：若以本波由 3/19 的 8523 點與 4/22 的 10140 點的切線所形成的上升趨勢線，雖今日盤中一度跌破，但仍收在線上，未跌破此上升趨勢線前，短多續強。短線台股可留意生技防疫股、PCB、二線塑化、業績成長、購併題材、高殖利率股等。

6.MSCI 將於台北時間 5 月 13 日凌晨公布季度調整結果，並於 5 月 29 日尾盤生效。根據 2020 年第 1 季台股表現、以及個股的自由流通率與市值排名變動，研判此次台股權重調整將持平。至於個股部分，則以 6415 矽力 - KY、8454 富邦媒入選 MSCI 成份股的機會較高，2915 潤泰全、2610 華航等則有遭移除風險。

7. 中美科技戰戰鼓頻傳，在美國不斷以國安、資安為由箝制華為等陸企之際，中國決定反制，網信辦等 12 部門日前公布網路安全審查新規，授權相關部門可以國安為由限制外企在中國市場的經營，此案 6/1 實施後恐衝擊在大陸擁有龐大市場的蘋果、高通等美企，中美關係與全球科技供應鏈將再起波瀾。一旦中美關係惡化，或川普濫用關稅戰時，將使中國加速去美化效應，有利 2454 聯發科、2379 瑞昱搶下手機晶片、WiFi 等晶片訂單，大啖中國大陸去美化訂單。

8. 面板驅動 IC 龍頭 3034 聯詠昨（6）日公布首季 EPS3.63 元，創單季新高；4 月營收 65.44 億元，改寫新猷。公司預期，本季營收將持續成長，預估季增 4.7％至 9.5％。

