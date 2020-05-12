個股分析／合一 新藥明日之星

新藥是生技的靈魂，生技有行情，新藥不但不會缺席，漲勢也是最可怕的，今年 4 月，中天集團 (4128-TW) 旗下的合一 (4143-TW) 和中天上海與丹麥百年皮膚醫學藥大廠利奧製藥 (LEO Pharma) 簽署異位性皮膚炎新藥 FB825 授權，簽約金合計里程金共約 5.3 億美元，授權總金額遠遠超越之前智擎 (4162-TW) 和中裕 (4147-TW) 各 2.2 億美元的紀錄，成為台灣史上最大筆的授權案。過去這些廠商與國外簽約授權，都讓股價飆高，智擎股價最高的時候來到 287 元，中裕更是一度站上 349.5 的高檔。合一這次的授權金不但創台灣史上最高，甚至比智擎、中裕兩家先前的總和還多，與它們相比合一目前股價在 60 元左右，實在委屈。

ON101 將拼取證及授權

除了異位性皮膚炎新藥之外，合一還有另一款值得關注的新藥。糖尿病患者長期受傷口潰瘍不易癒合所苦，合一新開發的糖尿病足部慢性傷口潰瘍 (DFU) 新藥 ON101，已向台灣 TFDA 提出新藥查驗登記 (NDA) 申請，且通過了台灣的三期臨床試驗，今年有望在台灣上市；該藥還分別於大陸及美國執行第三期國際多中心 (MRCT) 人體臨床試驗，今年第二季也將提出歐盟三期臨床申請。目前市面上唯一的 DFU 新藥只有嬌生的 Regranex，每條 15 公克的軟膏售價高達 600 美元(相當於 1.8 萬新台幣)，ON101 已委託國際專業公司完成藥價調查報告，未來如果上市，價格將參考國際定價，也就是說可能對標 Regranex 的 600 美元。

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