合一跌停漲完了？還是生技另一波的開始

受到疫情衝擊，近期市場表現最亮眼的股票當屬與防疫相關的個股，萬寶投顧王榮旭分析師表示，生技醫療題材擁有實質基本面支撐，後市仍持續看好。

生技股有基本面支撐 股價「漲實的」

萬寶投顧王榮旭分析師表示，今年三大飆股全部都是生技防疫的股票，從今年 1 月 1 日到 5 月 21 日，口罩股的恆大 (1325-TW) 大漲了 705%、醫材股的熱映 (3373-TW) 大漲 638%、新藥股的合一 (4743-TW) 大漲 326%，昨天合一跌停，生技行情是否結束了呢?

今年生技行情與兩、三年前被動元件很像，當時國巨在還沒有漲起來之前，股價只有 50~60 元，華新科 (2492-TW) 也只有 30 幾元，其它二、三線的被動元件股價更低。誰都沒有想到被動元件會大漲，記得被動元件的國巨漲到 200、300 元的時候，市場都覺得不可思議，很多人認為被動元件是漲虛的，還去放空。後來隨著營收、EPS 逐月跳升，國巨一路過關斬將，漲過 500、600、700 元，市場才開始認同被動元件是漲實的。

資金全面湧入，造就了被動元件的主升段，二、三線的被動元件股票也雞犬升天，而被動元件的行情就這樣漲了一年，在全市場瘋狂之後才見到崩盤，有人賺、也有人輸，這就是股市。

而現在，生技正在複製當年被動元件的模式，生技股 4 月營收有 8 家創下歷史新高，佔非電子股單月營收新高一半以上，估計 5、6 月還有不少生技的營收會再走高，訂單能見度直達第三季到第四季，生技這一波上漲其實是有實的基本面。

恆大公布 4 月 EPS 1.6 元，對比去年全年 EPS 才 0.43 元，今年 1 個月的 EPS 就有如此驚人爆發力。

瑞基 (4171-TW)4 月 EPS 達到 0.79 元，今年第一季 EPS 才 0.33 元，4 月單月獲利就比一季還要多出兩倍以上，而這只是開始，後面生技股的業績將會更好。

但市場上都認同生技的基本面嗎? 實際上並不是。恆大券資比達到 44%、國光 (4142-TW) 券資比 48%、康那香 (9919-TW) 券資比 58%、泰博 (4736-TW) 券資比 80%，空頭不死、多頭行情會止嗎?

新藥股獲政策、疫情加持 後市潛力大

萬寶投顧王榮旭分析師指出，今年生技不止漲防疫概念，股性更火辣的新藥，也在合一大漲數倍、過百元之後動了起來。生華科 (6492-TW) 新藥具有治療新冠肺炎的潛力，股價大漲創了兩年多新高；藥華藥 (6446-TW) 大漲 2 倍，PV 新藥獲得台灣藥證之後拚美國取證，而且也成為新冠肺炎的治療候選藥物。合一漲多熄火之後，估計資金會湧向其他新藥、搶補漲行情。

520 之後政府拚經濟，小英總統再次宣誓扶植 5+2 產業，去年 9 月特管法開放 6 項細胞治療技術之後，把再生醫療由點推向面的《再生醫療製劑管理條例》，在上週公聽會之後，也獲得衛服部阿中部長表示將加速通過法案。

浩鼎 (4174-TW)5 月 21 日拉上漲停，基亞 (3176-TW) 以及訊聯 (1784-TW) 等，這些再生醫療概念股，這一波沒有怎麼漲到，是否開始要跟上補漲呢?

其中基亞旗下疫苗廠高端 (6547-TW)，今年從 30 元附近大漲 3 倍，到最高 91.1 元，另一家子公司德必碁開發新冠肺炎核酸檢測試劑也取得歐盟認證，基亞轉投資潛在利益大增，加上跟日本上市公司合作的溶瘤病毒新藥、潛力不小，在合一已漲過百元的情況之下，新藥股的比價效應已經開始蠢蠢欲動。還有更多有關生技股的行情分析，王榮旭分析師會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 跟大家分享，歡迎讀者加入。

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