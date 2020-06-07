臺灣永續期貨、臺灣生技期貨將上市 市場價格穩定機制擴大適用

期交所將 6 月 8 日上市臺灣永續期貨、臺灣生技期貨，兩項新商品都採小型契約，交易門檻低，便利交易人參與，有助交易人避險。另外，為強化期貨市場價格穩定，期交所亦於同日擴大適用動態價格穩定措施至所有匯率期貨及 ETF 期貨商品。

臺灣永續期貨之交易標的為 FTSE4GOOD 臺灣指數公司臺灣永續指數，該指數由臺灣指數公司與富時羅素 (FTSE Russell) 於 2017 年共同發布，並於 2018 年獲勞動基金運用局指定為國內投資委託操作績效指標，委託總額度達新臺幣 420 億元。投信業者亦推出相關 ETF，顯示國內市場對永續投資日益重視。期交所因應此一新投資趨勢，於 6 月 8 日上市「臺灣永續期貨」，以滿足現貨市場避險需求及相關交易需求。

臺灣永續指數前三大產業分別為科技、銀行及工業用品與服務，前 5 大成分股為台積電、鴻海、聯發科、中華電信及中信金，為深具永續發展特色的權值股。臺灣永續指數可綜合評量上市公司 ESG 整體表現，臺灣永續期貨上市後，可望成為臺灣 ESG 最佳避險及交易工具。

另一項新商品臺灣生技期貨，期交所表示，交易標的為臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數，該指數成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，如中裕、精華、東洋、葡萄王、大江及麗豐 - KY 等，具代表性，又與目前期交所已上市之股價指數期貨商品具相當區隔性，且波動性高，具潛在避險及交易需求。

期交所表示，2019 年上市上櫃生技醫療類股成交值達新臺幣 1.16 兆元，僅次於電子類股及金融保險類股，排名臺股第三，為扶植實質經濟，期交所亦於 6 月 8 日推出臺灣生技期貨，提供國人新交易選擇及產業風險管理工具。

此外，期交所 2018 年起分階段實施動態價格穩定措施，去年已適用於所有股價指數期貨及臺指選擇權等主力商品，今年 6 月 8 日將進一步納入匯率期貨及 ETF 期貨。

期交所表示，其運作方式原則上與股價指數期貨相同，於逐筆撮合時段，針對每一新進委託 (包含限價、市價及一定範圍市價委託) 逐一進行檢核，倘該筆委託為買進委託，其可能成交價格高於即時價格區間上限，則將該筆委託予以退單；倘該筆委託為賣出委託，其可能成交價格低於即時價格區間下限，則將該筆委託予以退單。藉此進一步強化期貨市場價格穩定，降低巨幅波動。