臺灣永續、臺灣生技兩大期貨新兵上市 有助交易避險

期貨市場今 (8) 日又有新兵上市，臺灣永續期貨、臺灣生技期貨，其中，016 年將生技產業列入「五加二產業創新計畫」，以加快我國生技產業發展，目前生技醫療上市、櫃公司家數、市值穩定成長，因此推出臺灣生技期貨，可進行生技醫療類股交易及避險。

臺灣生技期貨交易門檻低 便利交易人參與

臺灣生技期貨採小型契約，契約價值以每點新臺幣 50 元計算，若以 4000 點換算，每一契約價值約新臺幣 20 萬元，一般而言，原始保證金占契約價值比例約 5~10%，門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金運用效率。

期交所表示，生技醫療產業具有投資金額大、回收期間長、不確定性高等特性，臺灣生技期貨除可針對生技產業系統性風險，如：新藥解盲、醫療衛生法規、事件風險等，提供風險管理工具外，交易人亦可依生技類股行情看法進行漲、跌的基本買賣操作。

臺灣生技期貨採小型規模契約，交易門檻低且具彈性，契約到期月份、最後結算日亦同期交所國內股價指數商品，透過臺灣生技期貨可提供交易人更多交易選擇及避險工具。

臺灣永續期貨 為小型化契約

臺灣永續期貨標的為「臺灣永續指數」，該指數為臺灣指數公司與富時羅素 (FTSE Russell) 共同編製，於 2017 年 12 月 18 日發布，基期點數為 2017 年 6 月 16 日 5000 點，為國內首檔結合完整 E(環境)、S(社會)、G(治理) 與財務指標 (ROE) 篩選的投資型 ESG 指數。

臺灣永續期貨交易方式，與期交所其他期貨商品現行交易方式相同，採電子交易，且同樣為期貨市場動態價格穩定措施適用商品。

臺灣永續期貨屬小型契約，契約價值以每點新臺幣 100 元計算，另最小升降單位為指數 1 點，每點價值為新臺幣 100 元。

在委託單方面，依交易型態分為一般委託及組合式委託；委託種類則依申報價格分為限價委託、市價委託及一定範圍市價委託三種。倘交易人欲下臺灣永續期貨「一定範圍市價」委託，該委託單的「一定點數」，為基準價之固定百分比，計算加減一定範圍之點數。其中，單式委託之固定百分比為 0.5%，跨月價差則為單式委託之一半，為 0.25%，基準價則採前一日標的收盤指數。

期交所表示，近來受新冠肺炎疫情影響，全球股市震盪加劇，市場避險情緒升溫，持有臺灣永續指數成分股或指數股票型基金 (ETF) 的投資人，若長線看好永續投資發展，短線為避免受疫情不確定性影響，可透過賣出臺灣永續期貨規避下跌風險，或是依行情看法進行漲、跌之基本買賣操作。