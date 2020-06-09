業績蘋概股展開補漲行情

台股跌到 8523 以 V 型反轉方式上漲，而現在在半年線附近止漲，這波走勢像極了 2015 年大盤由萬點跌到 7203 點的殺盤反彈，不過稍有不同的地方是，外資這一波罕見大賣台股，賣超賣到歷史新高，累計台股前五月外資共賣超了 6617 億元，而內資成功軋空外資，行情可不是市場猜測的 520 行情，而是紮紮實實的買盤上來，而台股今天首度挑戰突破半年線，會向 2015 年一樣半年線成門神嗎？還是這只是多空換手的起漲循環呢？我認為這一切將會回歸外資說了算，由於只要國際局勢穩定，外資不得不買股，回補買超雖有可能使內資趁機出貨，但外資的實力也不容小覷，我認為台股下半年可以觀察外資賣不下去的個股去做研究，如果本益比低、基期低、獲利也有成長配合下半年題材，我認為會有不錯的價差空間，將是重點觀察對象。

外資賣不下去 開始認錯回補

瑞儀 (6176-TW) 是蘋果 iPad 和 MacBook 獨家背光模組供應商，但公司計畫接下來把更多資源投注在車載、高階的平板電腦、筆電、監視器之上，並耕耘工控、醫療、電競等利基產品上。預估車載今年打入系統廠、品牌廠，出貨可望倍增。MiniLED 背光產品，最快今年底、明年初會陸續發表。觀察瑞儀第二季營運優於首季，觀察觀察瑞儀首季產品銷售狀況，行動裝置占比達 54％、IT 占比 43％、電視降至 1％、其他產品 2％；其中，平板占 51％、筆電占 35％，合計兩項主力產品營收占比高達 7～8 成。

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