信松廣場登場 擁3大世紀標案兌現價值

▲松山車站廣場預售新案「信松廣場」登場前，周邊開出世貿 3 館、京華城、大南港等台北 3 大標案，總計 966 億案量，地段未來價值高。

在鐵路地下化後，經潤泰新導入 CITYLINK 商城和蔦屋書店大改造後的松山車站生活圈，在軌道經濟刺激下，儼然成為東京澀谷站在台北的翻版。松山車站位於近期京華城、信義區世貿三館、大南港總計 966 億元的 3 大世紀標案「圓心」，今年 520 檔登場的總銷 70 億大案「信松廣場」，作為松山車站廣場第一地標，由紅樹林豪宅建築群推手大隱團隊再度攜手建築師李天鐸，打造台灣首座廣場建築。

▲信松廣場建築 3D 模擬透視圖。

「信松廣場」正臨松山新站前松山路 + 松隆路各 30 米超大面寬街廓，挾 423 坪基地、70 億案量登場，成為 520 檔台北市中心最高總銷金額指標案。

甲桂林總經理陳衍豪分析，松菸台北機場京華城、信義計劃區、南港東區門戶計畫這 3 大台北東軸線重點商圈，從去年下半年迄今開出 3 大超級標案，包括中工化 372 億買回「京華城」改建 4 棟豪辦挑戰每坪 150 萬、南山人壽 312 億標「世貿 3 館」、富邦壽 282 億拿下「大南港」，以「信松廣場」位處信義區性價比最高區段，將看見 3 大世紀標案總計 966 億投資額在未來兌現的力量。

左擁信義商圈、右攬東區門戶計畫，與信義微風、誠品黃金商圈近距比鄰的「信松廣場」，位在松山新站 CITYLINK 蔦屋書店商圈，全棟 22 層鋼骨地標，1 樓商鋪、2-4 樓國際商貿空間，5-22 層規劃 21-58 坪都會客群寓所，視野盡攬 101 豪宅群樓線條。

「信松廣場」擁有軌道經濟與 3 大世紀標案爆發的未來性，基地東邊是近來題材眾多的東區門戶計畫重心南港，四鐵共構、會展經濟、壽險金控總部標地屢創新高，未來性十足。北接年產值 4 兆的大直內科，南鄰台北 101 辦公百貨和跨國企業總部商圈，西邊是松菸巨蛋和即將啟動改建的京華城，從地段價值到住宅型態，充滿國際城市的脈動感，潛力十足。