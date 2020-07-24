強化投資人保護 ACE法幣交易所攜手凱基銀

ACE 王牌法幣 - 數位貨幣交易所（ACE Exchange）為亞洲最高規交易所，且是全台唯一受政府合法補助，為進一步強化投資人保護，攜手開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行建構「新台幣資金信託保管」及「數位身分驗證」機制，並推出註冊送比特幣服務。

ACE 法幣數位貨幣交易所總經理潘奕彰表示，ACE 是台灣在地的法幣數位貨幣交易所，成立近兩年，已躋身成為台灣前兩大交易所，日交易量已高達等值新台幣約 1.2 億至 3 億，全球主流幣「比特幣 BTC、乙太幣 ETH、美元穩定幣 USDT」在台交易量排名數一數二。

相對幣價漲跌，多國交易所接連爆發失竊、倒閉，更讓投資人心驚，包括日本 Mt.Gox、加拿大 QuadrigaCX、紐西蘭 Cryptopia、義大利 BitGrail、奧地利 Cointed Gmb 倒閉時都引起極大爭議，台灣亦有交易所被攻擊損失了約莫 200 萬台幣，這些過往例子都在在表明「數位貨幣者的財產所有權」是真實存在且急需解決的問題。

有鑑於此，ACE 交易所委託凱基銀行擔任「新台幣資金信託保管銀行」，升級用戶的數位資產安全保障，同時也透過凱基銀行所建構的「數位身分驗證」機制，賦予投資平台高標準的線上身分驗證 KYC 流程。

2020 上半年經濟環境險峻，加上對二次疫情的恐懼，導致近期「美股期指擴大下跌日、亞股普遍走低、港股翻黑」，在避險情緒下，推升黃金現價走高，數位貨幣「比特幣」也因具避險性質，讓市場看好後市，根據 Coinmarketcap 網站，今日比特幣價格為 9558 美元，短線有機會挑戰一萬美元關卡，彭博分析師更預估，比特幣正準備突破 1.3 萬美元的阻力位。

看好比特幣後市，ACE 交易所目前法幣出金手續費 0 元，掛單免交易費 0%，市價單 0.1%，即日起，還推出全台唯一註冊立即送全球最大數位貨幣「比特幣 BTC」的服務。