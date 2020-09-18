【永豐期貨】電子權值股熄火 台股量縮區間整理

期貨走勢

台指期週五上漲 18 點至 12833 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 42.62 點，電子期逆價差縮至 - 1.8 點，金融期逆價差擴至 - 6.1 點。現貨部分，三大法人賣超 14.19 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1402 口至 2254 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1359 口至 22863 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 928 口至 - 19239 口。

聯準會未釋出新刺激措施，加上經濟數據不如預期，打擊市場樂觀情緒，又蘋果股價疲軟，科技股拋售持續，美股四大指數集體下跌，道瓊下跌 0.47%，標普 500 下跌 0.84%，那斯達克下跌 1.27%，費半指數下跌 0.063%，台股今天於平盤上下震盪，受權值股無力影響，指數一度衝上 12900 關卡，但賣壓隨即湧現，馬上拉回震盪，加權指數終場小漲 2.88 點，收 12875.62 點，但成交量小幅萎縮。族群來看今日盤勢主要由傳產類股在撐盤，先前漲多的半導體及蘋概股遭市場調節而拉回，其中台積電持續貼息，終場下跌 1%，股價收 444 元，但聯發科開低走高，上漲 2%，守穩 600 元大關，近期市場資金氛圍較為偏向觀望，在短期量能未放大下，預估震盪整理格局將延續。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13200 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 升至 1.11。VIX 指數下跌 0.33 至 18.27。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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