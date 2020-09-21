【永豐期貨】電金權值股遭資金提款 台股失守12800關卡

期貨走勢

台指期週一下跌 174 點至 12659 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 136.12 點，電子期逆價差擴至 - 6.12 點，金融期逆價差擴至 - 15.03 點。現貨部分，三大法人賣超 130.33 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 10312 口，使留倉部位轉為淨空單 - 8058 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 9705 口至 13158 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 8161 口至 - 27400 口。

上週五為四巫日，市場對新刺激法案較不樂觀看待，而美中緊張情緒也影響市場情緒，而中國商務部公佈《不可靠實體清單規定》，被列入該清單的外國實體，中國可視情況限制或禁止其在中國從事經貿活動。美股四大指數集體下跌，道瓊下跌 0.88%，標普 500 下跌 1.12%，那斯達克下跌 1.07%，費半指數下跌 1.51%，今天台股電子族群難敵賣壓，金融族群也無力，加權指數終場下跌 0.63%，收 12795.12 點，失守 5 日線，跌破 12800 點關卡，權值股來看，大立光逆勢小漲 0.14%，台積電一度上攻至 450 元，隨後賣壓出籠，終場收最低 440 元，回測 10 日線，聯發科終場則上漲 0.82%，收 616 元。台股逼近萬三關卡，市場趨於謹慎觀望，買盤力道放緩而有獲利了結賣壓，而外資近期連 3 賣超，加上近期市場如疫情和中美衝突的不確定因素，台股整體走勢呈震盪偏弱。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13100 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.11 降至 1.02。VIX 指數上漲 2.42 至 20.69。整體選擇權籌碼面偏空。 (永豐期貨研調)



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