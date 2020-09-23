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年金改革讓教職不再是鐵飯碗 老師可雙管齊下建構退休保障

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
年金改革讓教職不再是鐵飯碗 雙管齊下建構退休保障。(圖：全球人壽提供)
年金改革讓教職不再是鐵飯碗 雙管齊下建構退休保障。(圖：全球人壽提供)
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928 教師節即將到來，不過，當前教職已不再是「鐵飯碗」，教師們也得提早因應年金改革，為自己好好打算。全球人壽提醒，不管是正式教師或是兼任代課及代理教師，都要及早安排退休生活所需的醫療保障及退休金規劃等雙重保障。

根據退撫基金管理委員會最新統計，去 (2019) 年教育人員退休人數僅為 3962 人，相較 2018 年 4105 人、2017 年 5621 人，顯示教育人員退休情況有減速跡象；而立法院於 2017 年三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》，每年退休的教師也愈來愈少，形成了「老的不敢退，年輕的進不來」的現象，會有此一現象就是因為年金改革後，無論是已退休、屆退或是年輕教師都要面臨退休金缺口。

公教年金改革最大變革在於 18% 優存利率與所得替代率，支領月退休金者，18% 優存利率從 2018 年 7 月 1 日到 2020 年底，調整為 9%，2021 年起年歸零。領取一次退休金者，18% 優存分 6 年調降，2018 年 7 月起降為 12%，2021 年降為 10%，2023 年降為 8%，2025 年起僅剩 6%。

所得替代率方面，年資滿 15 年，所得替代率為 45%，分 10 年降到 30%；年資滿 35 年，所得替代率為 75%，分 10 年降到 60%。不過，為保障退休公教人員生活，年金設有最低保障金額的「樓地板」3 萬 2160 元。

當教職不再是鐵飯碗，保障就更顯重要，首先在醫療保障部分，教師們較常見的職業災害包括寫板書導致吸入較其他人更多的粉塵、過度使用喉嚨等，易導致呼吸道或喉嚨方面疾病；另因授課需要久站，導致腰部疼痛症候群、靜脈曲張或頸背部筋肌膜炎等復健科疾病，另外還有失眠和腸胃疾病。

全球人壽表示，醫療保障需要依據每位教師的需求、生活型態、家族病史等進行需求評估，並檢視現有保單是否有保障缺口，並儘早補足缺口。

正式教師：實支實付型醫療險、重大傷病險、失能扶助險及利變增額終身壽險

全球人壽建議教師們，投保首重實支實付型醫療險，實支實付就是可依據診斷證明、醫療費用收據，申請保額內之理賠，填補醫療費用的缺口；其次就是重大傷病險，因涵蓋範圍廣，且以健保發出的重大傷病證明作為認定標準，讓保戶在罹病後能有一筆較大的金額可以好好休養。

而教師們的退休金可能因年金改革政策而有變動，全球人壽建議，切勿將退休金與失能長照費用綁在一起，尤其意外或疾病常常令人措手不及，在長照方面也應及早規劃「失能扶助險」來補足缺口，建議最好以失能照顧費用及薪資損失來評估所需保額，避免因失能長照費用侵蝕退休金，導致退休生活費用拮据的窘境。

在退休金規劃部分，全球人壽則建議，利變增額終身壽險保單是能兼顧保障的資產累積工具，且同時擁有壽險保障，一旦不幸發生事故時，才能保障家庭經濟不受影響。同時透過宣告利率及複利增額的加乘效果，可有助於加速累積資產，不僅可以幫助教師們轉嫁不確定的風險，提供家人更多的保障外，同時也能逐步實現自己的退休夢想。

兼任代課及代理教師：定期險搭配所需險種

兼任代課及代理教師因主要補充正式教師臨時出缺、請假的人力，故難取得完整全年度的聘期，每次聘期結束，就得繼續在各學校正式教師或代理教師甄選中流浪，故又被稱為流浪教師，收入也較正式老師不穩定。在正式教師延緩退休、少子化因素下，正式教師缺額減少，流浪教師若無法透過教甄成為正式教師，取得較好的薪資福利，承擔人生風險的能力相對較低，一旦發生疾病或意外，財務缺口就會更大，所以更需要透過保險規劃來轉嫁風險。

全球人壽建議，兼任代課及代理教師們，實支實付型醫療險絕對是最基礎、不可或缺的醫療保障，其他包括意外險及意外醫療險、重大傷病險，甚至是失能扶助險等，都可以依據每個人的保障需求，利用定期險來搭配，讓教師們在收入不穩定時，能以符合自身經濟能力的保費，打造屬於自己的保險傘。

 

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