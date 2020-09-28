【永豐期貨】台股大漲逾200點收復5日線 待挑戰季線反壓

期貨走勢

台指期週一上漲 220 點至 12415 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 47.76 點，電子期逆價差縮至 - 1.88 點，金融期逆價差擴至 - 10.2 點。現貨部分，三大法人買超 112.37 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 235 口至 - 2615 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 2341 口至 21649 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 736 口至 - 22486 口。

上週五美國科技股大反彈，市場逢低買盤強勁，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.34%，標普 500 上漲 1.6%，那斯達克上漲 2.26%，費半指數上漲 1.42%，另外美國商務部傳出對中芯國際制裁，於 25 日要求美國晶片製造商在出口特定科技給中芯前，必須先取得執照。台股今天開高走高，反應中芯遭美國制裁後的台廠轉單預期，加權指數終場大漲逾 200 點，收在最高 12462.76 點，收復 5 日線，不過成交量萎縮，台積電今天轉強上漲 1.77%，帶領大盤上攻，而聯電是主要轉單受惠者，漲停鎖死，收 27.5 元，聯發科也站回 600 元關卡，上漲逾 3%。今天台股雖大漲，但成交量萎縮至 5 月下旬以來單日新低，表示連假前市場多呈觀望，未來若要挑戰上方月線及季線的壓力區，仍有待成交量能放大突破。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.96 升至 1.13。VIX 指數下跌逾 0.65 至 21.85。整體選擇權籌碼面有利多方。 (永豐期貨研調)



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