【永豐期貨】連假前夕買盤觀望 台股震盪收黑

期貨走勢

台指期週二上漲 6 點至 12421 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 46.73 點，電子期逆價差擴至 - 2.64 點，金融期逆價差縮至 - 1.74 點。現貨部分，三大法人賣超 0.92 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1346 口至 - 1269 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1888 口至 23537 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 5350 口至 - 17136 口。

週一市場對新一輪刺激法案樂觀看待，匯豐控股則帶動銀行股大漲，科技股延續漲勢，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.51%，標普 500 上漲 1.61%，那斯達克上漲 1.87%，費半指數上漲 2.75%，台股今天開高走低，一度大漲逾百點，站上 12500 點關卡，但連假前多數市場觀望氣氛濃厚，指數震盪紅翻黑，終場收平盤附近小漲 4.97 點，收 12467.73 點，成交量依然低迷。權值股來看，台積電開高走低，盤中翻黑走弱，小跌 0.11%，收 431 元，5 日線未能站穩，大立光也開高走低，下跌 0.59%，收 3345 元，均線皆下彎，聯發科則於盤上震盪，上漲 1.16%，收 610 元，站上 5 日線。本週是中秋連假前夕，加上本週即將公布的非農和失業率，因此市場買盤多呈觀望，短期台股預估區間震盪整理。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.13 升至 1.16。VIX 指數下跌 0.33 至 21.52。整體選擇權籌碼面有利多方。 (永豐期貨研調)



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