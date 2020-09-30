【永豐期貨】連假前夕台股量縮震盪 靜待非農就業數據

期貨走勢

台指期週三上漲 52 點至 12473 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 42.61 點，電子期逆價差縮至 - 1.27 點，金融期逆價差擴至 - 7.11 點。現貨部分，三大法人買超 59.47 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4957 口，使留倉部位轉為淨多單 3688 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5422 口至 28959 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 4314 口至 - 12822 口。

週二美國四大指數僅費半收紅，能源及金融類股較疲軟，道瓊下跌 0.48%，標普 500 下跌 0.48%，那斯達克下跌 0.29%，費半指數上漲 0.22%，而全球疫情持續升溫，目前全球新冠死亡人數已超過 100 萬例，市場擔憂 2 波疫情的爆發，台股今天於平盤上震盪，蘋概股及電子權值股撐起大盤整體量縮震盪的格局，中場加權指數上漲 0.38%，收 12515.61 點，12500 點關卡失而復得，成交量為 5 個月低點。此外，雖然美股期在川普及拜登辯論後重挫，但台積電、大立光等權值股力守紅盤，台股相對抗跌。中秋連假期間，美國大選風向和非農就業數據是觀察重點，短期市場觀望情緒濃厚，成交量難以快速回升，持股過連假的投資人宜做好停損及風險控管。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.16 升至 1.18。VIX 指數上漲 0.18 至 21.7。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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