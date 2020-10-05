【永豐期貨】市場觀望氣氛濃厚 台股量縮小漲呈震盪整理

期貨走勢

台指期週一上漲 56 點至 12529 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 19.28 點，電子期逆價差縮至 - 0.18 點，金融期逆價差縮至 - 3.38 點。現貨部分，三大法人買超 21.13 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2962 口至 726 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 4150 口至 24809 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1174 口至 - 13996 口。

台灣中秋連假期間，美國總統川普在推特拋出震撼彈，表示自己與妻子皆確診，目前已至沃爾特 ‧ 里德醫療中心進行隔離與治療，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.48%，標普 500 下跌 0.96%，那斯達克下跌 2.22%，費半指數下跌 3.08%，經濟數據來看，9 月非農新增就業人數為 66 萬人，遠低於預期，失業率則回落至 7.9%。台股今天開高走低，台積電、大立光、聯發科等大型權值股疲弱，買盤力道不強，獲利了結賣壓重，大盤失守 12600 點整數關卡，終場小漲 32 點，收 12548.28 點，成交量則萎縮，資金多由權值股轉進中小型股，生技、防疫及口罩族群點火，台股今天成交量能萎縮至 2000 億元以下，表示市場觀望氣氛濃厚，美國大選將近，加上歐美疫情升溫，買盤追價意願不高，台股短期恐呈震盪整理。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 降至 1.15。VIX 指數上漲 1.57 至 23.27。整體選擇權籌碼面呈中性偏空。 (永豐期貨研調)



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