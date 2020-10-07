台幣終止連5升翻貶收28.965元 央行捍衛彭淮南防線

台北股匯維持雙漲格局，新台幣兌美元今 (7) 日早盤再度發動攻勢，勁揚 2.27 角，一度來到 28.733 元，不過，節前交投偏清淡，並未突破昨日高點，終場在央行阻升下，小貶 0.5 分，以 28.965 元作收，終結連 5 升，成交金額縮至 9.97 億美元。

台股今天開低走高，終場翻紅上漲 42 點，收在 12746 點，站穩所有短中均線，相較台股波動，新台幣在外資匯入、出口商拋匯下，今天照樣強勢升值，以 28.98 元開出後隨即走升，一度升逾 2 角，最高來到 28.733 元。

台北外匯市場尾盤在央行進場調節下，新台幣兌美元收在 28.965 元，貶值 0.5 分，成交金額 9.97 億美元。

壽險業前 8 月匯兌總成本高達 1955 億元，年增 32%，新台幣昨日收盤出現 28.9 字頭，引發國內工具機業者恐慌，經濟部長王美花今天表示，台幣強升影響傳產、機械業的國際競爭力，近期將向央行反映廠商意見。

匯銀人士表示，第 4 季為台灣電子業出口旺季，目前仍找不到台幣走貶的理由，未來恐持續朝 28.5 元的「彭淮南防線」靠攏，不過，台廠匯兌壓力越來越大，預料央行出手的力道會逐步加強。

觀察主要貨幣的表現，由於國際美元走弱，帶動韓元、澳幣勁揚 0.62%；歐元、英鎊同步升值約 0.3%；台幣、人民幣變動不大；日圓則貶值 0.32%。