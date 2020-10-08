【永豐期貨】電子權值股領漲 台股週K連二紅

期貨走勢

台指期週四上漲 119 點至 12873 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 14.19 點，電子期轉為逆價差 - 0.3 點，金融期逆價差擴至 - 7.3 點。現貨部分，三大法人買超 195.02 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 414 口至 6155 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 612 口至 29468 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 875 口至 - 14622 口。

週三美國總統川普對紓困案態度改變，呼籲國會立即通過航空業和小型企業的紓困案，航空及郵輪類股上漲，美股四大指數同步上漲，道瓊上漲 1.91%，標普 500 上漲 1.74%，那斯達克上漲 1.88%，費半指數上漲 2.09%，另外聯準會公布 9 月會議紀要，向國會表示缺乏新刺激法案援助，將威脅到美國經濟復甦。台股今天開高走高，開盤站上 12800 點，在台積電、聯發科等權值股股帶領下，加權指數終場上漲 1.1%，收最高 12887.19 點，週 K 連二紅。台積電今天大漲逾 2%，為近三週新高，聯發科也持續向上反攻，連兩天收長紅 K，收 670 元，填補先前的缺口，另外，聯電受受惠中芯遭美制裁，轉單效益的產能可望滿載至明年，今天大漲逾 9%，為 16 年新高，目前市場的焦點為紓困法案及美國總統大選，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 降至 1.22。VIX 指數下跌 0.2 至 20.63。整體選擇權籌碼面有利多方。 (永豐期貨研調)



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