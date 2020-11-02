外資近5日買超個股
Tag
1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、長榮 (2603-TW)、街口S&P黃豆 (00693U-TW)、國喬 (1312-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、街口S&P黃豆 (00693U-TW)、國喬 (1312-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、街口S&P黃豆 (00693U-TW)、旺宏 (2337-TW)、長榮 (2603-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、街口S&P黃豆 (00693U-TW)、景碩 (3189-TW)
5. 外資當日 (30) 買超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、益航 (2601-TW)、街口S&P黃豆 (00693U-TW)、國喬 (1312-TW)、英業達 (2356-TW)