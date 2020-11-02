ESG投資正起飛 現在加入不嫌晚

新冠肺炎疫情雖然打亂今年投資腳步，但卻推升良心投資大爆發，ESG 一躍成為全球熱搜關鍵字，具有 ESG 元素的股債資產跟著大受青睞，今年來資金流入明顯出現大幅成長 (圖一)。柏瑞投信表示，愛地球兼具投資的 ESG 潮流，已於 2020 年全面啟動，ESG 多重資產將是下一個投資焦點，現在跟進正是時候。

柏瑞投信於 2020 年 1 月率先在台灣推出境內首檔以「ESG 因子 + 量化策略」的柏瑞 ESG 量化債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），開啟了 ESG 債券主動管理的投資新風潮，並帶動其他同業陸續發行 ESG 相關產品。截至 2020/9/30，本基金規模為新台幣 200 億元，為境內最大全球投資等級債券基金 *。

多重資產加入 ESG，全面擁抱愛地球

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，今年來新冠疫情、氣候異常加劇、示威罷工頻傳，但是從 ESG 投資如火如荼的發展情況來看，國際社會正透過 ESG 投資的具體行動，進一步下架或改變非 ESG 理念的企業，以達到改善地球環境的永續目標。

由於 ESG 在台灣仍屬新型態金融概念，且投資需求愈來愈高，為使投資人能一次掌握 ESG 概念資產，柏瑞投信再度突破，創新推出境內首檔以 ESG 為主題的多重資產型基金 **--- 柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，透過全球市場布局，一次買齊 ESG 債券、股票等資產。

本基金已獲證期局核准募集，總面額等值新台幣 200 億元整，由中國信託商業銀行擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 預定經理人江仲弘表示，在一般市況下，目前本基金將採用 40%ESG 投資級債 + 30%ESG 高收益債 + 30%ESG 股票，組成 433 黃金比例中性配置 ***，並且以量化模組挑選投資級債、高收益債和股票標的，藉由股債互助互補的特性、廣納多重收益來源，參與股票長期增值機會，以期全面發揮資產配置及 ESG 投資優勢。

柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 預定經理人江仲弘指出，本基金投組預定的投資區域分布，以成熟國家為主、新興市場為輔，投資範圍含蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證 (含 ETF)，待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

* 資料來源：投信投顧公會，2020/9/30，基金分類採用投信投顧公會分類之「跨國投資等級債券型」。

** 資料來源：柏瑞投信、STICA。台灣首檔 ESG 多重資產基金係根據 STICA 分類，境內多重資產型基金分類中符合 ESG 投資逾 60% 為訴求之基金，柏瑞為第一檔首發，2020/9/30。

*** 本基金成立 6 個月後，應有至少 60% 價值之部位投資於符合 ESG 投資概念之有價證券。符合 ESG 投資概念之相關定義說明請詳閱公開說明書。基金「40% 投資級債 + 30% 收益債 + 30% 股票」為資產配置，上述相關比重均不含現金。

圖一、今年以來 ESG 股債資產資金流 (相對 AUM 累積變化 %)

資料來源：EPFR、Barclay Research，2020/10/6。統計全球共同基金與投資流程納入 ESG 的基金，未必於台灣有註冊銷售。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM109261)