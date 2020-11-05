外資近5日買超個股
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1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、日月光投控 (3711-TW)、群創 (3481-TW)、中石化 (1314-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、日月光投控 (3711-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、元大金 (2885-TW)、中石化 (1314-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
日月光投控 (3711-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、群創 (3481-TW)、新光金 (2888-TW)、元大金 (2885-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、新光金 (2888-TW)、華邦電 (2344-TW)、中石化 (1314-TW)、彩晶 (6116-TW)
5. 外資當日 (04) 買超的股票
彩晶 (6116-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、長榮 (2603-TW)、華邦電 (2344-TW)、台積電 (2330-TW)