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外資近5日買超個股

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台股台股盤後表格

1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、日月光投控 (3711-TW)、群創 (3481-TW)、中石化 (1314-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、日月光投控 (3711-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、元大金 (2885-TW)、中石化 (1314-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
日月光投控 (3711-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、群創 (3481-TW)、新光金 (2888-TW)、元大金 (2885-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、新光金 (2888-TW)、華邦電 (2344-TW)、中石化 (1314-TW)、彩晶 (6116-TW)

5. 外資當日 (04) 買超的股票
彩晶 (6116-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、長榮 (2603-TW)、華邦電 (2344-TW)、台積電 (2330-TW)
 

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中石化1314台積電2330華邦電2344長榮2603元大金2885新光金2888群創3481日月光投控3711彩晶6116

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