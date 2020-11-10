外資近5日賣超個股
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1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、街口布蘭特油正2 (00715L-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、街口布蘭特油正2 (00715L-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
富邦VIX (00677U-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群創 (3481-TW)、聯合再生 (3576-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
友達 (2409-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、群創 (3481-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、彩晶 (6116-TW)
5. 外資當日 (09) 賣超的股票
友達 (2409-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群創 (3481-TW)、長榮 (2603-TW)