各幣別保單責任準備金利率不變 明年保費凍漲

金管會在每年 11 月會公布下一年初適用的保單責任準備金利率，金管會今 (12) 日表示，因為各幣別公債利率水準趨勢與今 (2020) 年上半年差距不大等因素，明年各幣別新契約責任準備金利率將不變，也就是說，明年保費水準將與今年相當，保戶的荷包可以鬆一口氣。

保險業者解釋，責任準備金是為因應壽險業經營長期保單未來的給付責任所提列的金額，屬保險公司的負債，因此，計算責任準備金的利率應適當反映市場利率水準，才能確保保險公司清償能力；責任準備金利率愈低，保費將愈貴。

今年 7 月時，金管會已經調降責準利率，當時新臺幣新契約保單降 1 碼，繳費六年以上新台幣長年期保單責準利率降到 1.5%；美元降 2 碼，美元長年期保單則是降到 1.75%；澳幣則降 4 碼，澳幣長年期保單降到 1.75%；歐元及人民幣保單則須看保單負債存續期間而訂。

而金管會今天再公布明年新契約保單則準率，由於各幣別公債利率水準趨勢與 2020 年上半年差距不大，加上綜合考量費率穩定性、消費者權益、業者作業成本等，因此明年各幣別新契約責任準備金利率維持不變，維持與今年下半年各幣別責任準備金利率一樣，但金管會會持續關注市場利率，於明年間再視情形檢討。