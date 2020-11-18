【晨星】晨星正式將ESG融入至股票、基金和基金公司分析

隨著永續投資日漸受到青睞，資產規模持續增長，晨星為投資者解構 ESG 風險，順應投資者對深入質化和量化研究的需求，協助他們策劃 ESG 投資選擇。

台北，2020 年 11 月 18 日–全球領先的獨立投資研究機構 Morningstar, Inc.(Nasdaq: MORN)今日宣布正式開始將環境、社會及公司治理 (ESG) 因子融入至股票、基金和基金公司分析。

晨星股票研究分析師將採用一個全球一致的框架，以分析逾 1,500 檔股票的 ESG 風險。分析師將會利用 Sustainalytics 的 ESG 風險評級（用於衡量企業面對的重大 ESG 風險程度），識別每間企業估值相關的風險，然後評估相關風險出現的機率及對估值的影響。研究結果有助評估股票的內在價值 (Intrinsic value) 及所需的安全邊際，以得出晨星股票評級(Morningstar Rating™ for stocks) 的一星至五星評級。晨星於 2020 年 7 月收購了全球享負盛名的 ESG 評級及研究機構 Sustainalytics。

作為嶄新的晨星 ESG 實踐程度 (Morningstar ESG Commitment Level) 評估的一環，晨星基金研究分析師將負責剖析基金投資策略和基金公司對 ESG 的融入程度。進行基金評估時，晨星基金研究分析師會評估每檔基金承諾採取的分析工具和人力，以及該基金將相關資源納入投資流程的程度。為基金公司進行評估時，分析師會考慮該公司如何表達 ESG 理念和政策，以及如何透過其投資文化和流程推動相關政策。ESG 實踐程度評估分為基金層面和基金公司層面，各有四個標籤，分別為領先 (Leader)、進階 (Advanced)、基本(Basic) 及初階(Low)。

晨星研究主管 Haywood Kelly 表示：「投資者的投資目標涵蓋的範疇越趨廣泛，並會坐言起行。對企業而言，為滿足多元持股者的需要，並降低潛在法律、營運或信譽風險，絕對有必要評估 ESG 風險。我們的股票和基金研究團隊致力順應這些趨勢，藉著以長遠性及方法論為本，加上質化分析和獨立思維的研究策略，以協助投資者。」

Sustainalytics ESG 研究融入至晨星股票研究方法論

為分析 ESG 風險，晨星將利用 Sustainalytics 的研究，對不同行業採用統一流程，並會透過兩個主要評級指標──Morningstar® Economic Moat Rating™（星經濟護城河評級）及 Uncertainty Rating（不確定性評級），秉承晨星以長期投資為本、專注基本面的投資理念進行分析。這些評級有助於晨星評估內在價值及所需的安全邊際，最終得出晨星股票評級。

1. 經濟護城河評級：釐定公司經濟護城河評級 (晨星用於衡量企業永續競爭力優勢的指標) 的框架將會更新，分析將包括企業面對的 ESG 風險，有機會令原來具競爭優勢企業的創造價值能力產生長期威脅，繼而窒礙或限制經濟護城河。

2. 不確定性評級：晨星不確定性評級 (衡量未來現金流可預測性的指標) 的框架將會更新，以包括長期 ESG 風險及其他因素，例如企業對整體經濟的敏感度、產品集中度及定價能力。

此外，晨星亦會將 Stewardship Rating(公司治理評級) 更名為 Morningstar Capital Allocation Rating（晨星資本配置評級），並完善有關框架，從三個主要層面獨立評估企業管理層表現，包括資產負債表健康狀況、投資效益及股東分配。在衡量管理層對整體股東回報的影響上，分析師認為上述三大因素十分重要。

晨星股票研究主管 Dan Rohr 表示：「把 ESG 因子直接融入至我們的研究方法論核心，有助擴充傳統財務分析的界限，更準確地捕捉對長期競爭動力和企業盈利永續性帶來深遠影響的 ESG 風險。」

分析師將以 Sustainalytics 的 ESG 風險評級為基礎，識別與估值相關的風險。ESG 風險評級用於衡量企業面臨個別行業的重大 ESG 風險程度，以及評估企業管理相關風險的表現。此 ESG 風險評估方式結合管理層面和風險程度層面，以得出能在各行業進行比較的 ESG 風險評級。

Sustainalytics 的 ESG 研究執行總監 Wilco van Heteren 表示：「投資者需了解企業面對的長期風險、有關風險受企業妥善管理的程度，以及有多少風險仍未受到管理。晨星秉持長線投資理念，把重大 ESG 議題融入至以風險為本的估值評估核心。晨星逐步把我們的 ESG 風險評級納入至其股票研究領域，對此我們感到雀躍。」

晨星將於 2020 年 12 月 9 日起陸續實行上述評級提升措施，應用至涵蓋超過 1,500 間公司的晨星全球股票研究領域，並將於 2021 年底前完成更新。

晨星 ESG 實踐程度 (Morningstar ESG Commitment Level)

晨星基金研究分析師將會剖析基金（晨星基金 ESG 實踐程度）和基金公司（晨星基金公司 ESG 實踐程度）融入 ESG 的程度。晨星 ESG 實踐程度為質化評估，分析師會因應基金和基金公司的 ESG 實踐程度，給予領先 (Leader)、進階 (Advanced)、基本(Basic) 及初階 (Low)四個標籤。分析師會透過評估各基金的投資流程、資源及背後的基金公司，以釐定晨星基金 ESG 實踐程度。

獲得「領先」(Leader) 晨星基金 ESG 實踐程度的基金擁有最豐富的資源，包括專責 ESG 的投資專家及全面的 ESG 數據和分析工具；此外，這些基金把相關資源和分析工具全面納入投資流程，涵蓋初步篩選、證券挑選、投資組合建構和風險管理，並擁有透明度高且完善實施的計劃去主動參與投資組合所持有股票的 ESG 議題和代理投票。

至於晨星基金公司 ESG 實踐程度，分析師會透過評估基金公司的投資理念和流程、資源及積極所有權 (active ownership) 活動而斷定。獲得「領先」(Leader)晨星基金公司 ESG 實踐程度的公司與同業相比，致力把 ESG 原則納入其投資理念，包括制定清晰明確的 ESG 理念和相關政策，匯集最優質的 ESG 資源和數據，並整合至所有資產類別及涵蓋大部分的管理資產。這類基金公司亦會實踐最優秀的企業參與和代理投票守則。

晨星基金研究團隊在最新發表的首份晨星 ESG 實踐程度研究報告中，評估了超過 100 檔基金及 40 間基金公司的評估。

晨星歐洲、中東及非洲與亞太區可持續研究總監 Hortense Bioy 表示：「面對不同投資方針、標準、揭露等令投資者感到疑惑的投資領域，晨星 ESG 實踐程度評估有助投資者區分哪些基金及基金公司真正實踐可持續投資，以及哪些只有限度納入 ESG 因子的基金。」

分析師將不斷擴展晨星 ESG 實踐程度的覆蓋範圍，延伸至已獲得晨星基金研究評級 (Morningstar Analyst RatingTM) 的基金和基金公司。截至 2020 年 11 月，晨金全球基金研究覆蓋超過 5,400 項投資工具，包括開放式基金、封閉式基金、交易所買賣基金及其他投資工具。ESG 實踐程度評級將在 2021 年於各晨星平台提供，包括晨星旗艦投資研究平台 Morningstar DirectSM 及個人投資者網站 Morningstar.com。