【永豐期貨】台股小跌於高檔整理 週線連3紅收長紅

期貨走勢

台指期週五下跌 9 點至 13733 點。價差方面，台指期正價差縮至 16.56 點，電子期正價差縮至 0.65 點，金融期逆價差擴至 - 3.27 點。現貨部分，三大法人賣超 32.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 366 口至 10244 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1534 口至 21838 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 364 口至 - 528 口。

美國疫情持續惡化，紐約 18 日) 宣布關閉學校，多州陸續宣布針對性封鎖措施，然尾盤時美國參議院民主黨領袖表示，多數黨領袖已同意恢復新一輪刺激談判，美股四大指數逆轉收紅，道瓊上漲 0.15%，標普 500 上漲 0.36%，那斯達克上漲 0.87%，費半指數上漲 1.57%。台股今天早盤賣壓較大，一度下跌逾 50 點，但承接買盤仍強，終場收斂跌幅，小跌收 13716.44 點，成交值略為放大，而週線連 3 紅。大盤處於高點，多數權值股陷入整理，台積電於平盤下震盪，下跌 0.41%，收 488 元，聯發科連 3 日走勢強勁，站穩 700 元關卡後，今天仍有近 2% 的漲幅，大立光今天則一路走低，終場下跌 2.4%，收 3460 元，台股創歷史新高後，投資人嘎空行情是否持續，或高檔短線是否出現獲利調節賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15800 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.19 升至 1.2。VIX 指數下跌 0.34 至 19.13。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。