【永豐期貨】電子權值股回神 台股收復5日線及13800點關卡

期貨走勢

台指期週四上漲 127 點至 13839 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 6.66 點，電子期逆價差縮至 - 0.32 點，金融期逆價差擴至 - 3.78 點。現貨部分，三大法人買超 30.3 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2251 口至 5213 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 3950 口至 14996 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 5334 口至 - 7752 口。

週三美國公布美國初領失業金人數近 78 萬人，連續兩週增加，且高於預期和前值，加上疫情持續惡化，加州創史上最高單日確診，美股四大指數除那指皆收黑，道瓊下跌 0.58%，標普 500 下跌 0.16%，那斯達克上漲 0.47%，費半指數下跌 0.34%。台股歷經連兩日修正後回神，電子權值股領軍，終場加權股價指數大漲逾百點，有 0.78 % 的漲幅，收 13845.66 點，收復 5 日線及 13800 點關卡。除電子股回神，今天 ABF 載板三雄相當強勢，南電及景碩亮燈漲停，為波段新高，欣興上漲逾 7%，挑戰 90 元關卡。台股前兩日創高後修正，但本身基本面仍佳，多頭格局未變，短線預期呈高檔震盪，但仍須居高思危，挑戰萬四關卡仍需外資助攻，留意是否有獲利了結賣壓出籠。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15800 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.07 升至 1.15。VIX 指數下跌 1.81 至 17.42。整體選擇權籌碼面有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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