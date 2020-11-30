【永豐期貨】MSCI調整尾盤爆量下殺 台股失守十日線

期貨走勢

台指期週一下跌 158 點至 13720 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 2.89 點，電子期正價差擴至 1.11 點，金融期轉為正價差 0.34 點。現貨部分，三大法人賣超 327.26 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2361 口至 5152 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5173 口至 11640 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3914 口至 - 9277 口。

上週五歐美黑色星期五折扣季開跑，加上消息指出新冠疫苗將開始交付，激勵市場樂觀氣氛，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.13%，標普 500 上漲 0.28%，那斯達克上漲 0.92%，費半指數上漲 1.2%。台股今天開高走低，獲利了解賣壓沉重，指數紅翻黑，尾盤因 MSCI 季度權重調整，爆出大量下挫，跌破 13800 點關卡及十日線，終場下跌 1.12%，收 13722.89 點，成交量寫下單日成交量新高。權值股來看，台積電受 MSCI 權重調降較多，終場下跌近 2%，收 480.5 元，回測月線，聯發科跌幅較大，因 5G 晶片發展受限，下跌近 3%，目前台股資金雖然充沛，但要挑戰萬四關卡仍需外資助攻，短期恐成震盪整理格局，將延續類股輪動走勢，投資人可追蹤疫情及疫苗後續發展。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.22 降至 1.1。VIX 指數上漲 0.96 至 18.57。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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