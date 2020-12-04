比爾蓋茲：2021春天美國可能恢復正常生活

微軟創辦人比爾蓋茲週四 (3 日) 再次預言，隨著新冠疫苗和治療方法的出現，美國可能會在 2021 年春季恢復正常生活。

美國感恩節冒險搭機返鄉與家人團聚，假期一結束疫情在全美狂燒，美國疾病控制與預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 稱，未來三個月恐將是美國公共衛生史上最艱難時期，美國衛生保健系統將承受巨大的壓力。

比爾蓋茲週四 (3 日) 受訪時時表示：「除非我們能真正加倍努力，否則接下來的四五個月實際上看起來很嚴峻。」

比爾蓋茲呼籲民眾做出最有影響力的事情，以降低病毒傳播並終結新冠大流行，例如：減少面對面接觸交往，並且外出戴口罩。

莫德納 (Moderna) 已向歐美申請緊急使用授權 (圖片：AFP)

疫苗利多消息近期頻傳，輝瑞 (PFE-US) 首批疫苗 12 月中旬前有望開始配送，莫德納 (Moderna) (MRNA-US) 已向歐美申請緊急使用授權。兩家疫苗有效保護力都達 90% 以上。

美國前總統歐巴馬週三受訪時對接種疫苗掛保證，願意將接種疫苗過程拍成宣傳廣告，提振大眾對疫苗的信心。

比爾蓋茲提到，新冠治療方法以及極有效疫苗推出也將能幫助控制疫情。

蓋茲補充道，對疫苗副作用抱持懷疑的人會受到更多 (實際) 數據的鼓舞，這些數據表明，很多人都擁有良好使用體驗，並且正在幫助他們不致喪命。

美國公衛專家福奇曾預言，至少在 2021 年中期之前美國民眾無法廣泛接種疫苗，但仍認為到 2021 年底，甚至要到 2022 年美國才可能開始慢慢恢復正常。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 週三表示，美國到明年第三季應該有足夠新冠疫苗劑量，讓美國人回歸正常生活。

比爾蓋茲比福奇、CDC 的預測更加樂觀，他提到：「到 2021 年春天，肯定在美國、對我們來說，它將開始發生巨大變化，並且我們將恢復正常生活。」

比爾蓋茲曾神準預言災難即將來臨，5 年前他在 TED 演說中談到：「未來幾十年內，若有任何能殺死成千萬人的東西，那很可能是一種具高度傳染性的病毒而非戰爭… 不是飛彈，而是微生物。」

今年四月中旬比爾蓋茲發出近乎準確預言，美國可以期待恢復「半正常」生活，人們可外出但避免外出，學校會重新開放，世界經濟會因需求低迷而陷入蕭條。