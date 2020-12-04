【永豐期貨】台股開高走高大漲逾百點 站穩萬四關卡

期貨走勢

台指期週五上漲 151 點至 14133 點。價差方面，台指期正價差縮至 0.56 點，電子期轉為逆價差 - 0.02 點，金融期轉為逆價差 - 3.37 點。現貨部分，三大法人買超 127.34 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 321 口至 6535 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 496 口至 9762 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1117 口至 - 7647 口。

週四美國公布上週初領失業金人數約 71 萬人，優於預期和前值，加上市場對紓困法案得期待，激勵美股早盤大漲，但尾盤輝瑞傳出生產計劃的放緩，使漲幅收斂，道瓊上漲 0.29%，標普 500 下跌 0.06%，那斯達克上漲 0.23%，費半指數下跌 0.01%。台股今天開高走高，由電子權值股領軍上攻，終場加權指數大漲 155.35 點，收 14132.44 點，站穩萬四大關，再創歷史新高，週 K 連 5 紅。權值股來看，台積電上漲 1.2%，收 503 元，站上 500 元大關，聯電受惠外資調升目標價，股價漲停以 47.6 元作收，大立光漲幅則有 0.73%，記憶體及面板題材股近期也相當強勢，疫苗的好消息及紓困方案的進展，不確定因素大幅降低，疫情已對股市影響變小，大盤長線維持多頭格局，有機會持續創高，投資人可關注今晚的非農數據，及是否有高檔獲利了結的賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14300 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.14 升至 1.24。VIX 指數上漲 0.36 至 18.03。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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