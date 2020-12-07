【富蘭克林】台股攻上萬四，半導體產業火紅

受資金行情加權值股點火，台股週五加權指數收紅 155.35 點或 + 1.11%，收 14,132.44 點，成交量 2,869.66 億 (台幣)，周線收紅。(資料來源：證交所，11/27)。富蘭克林華美投信認為，台股能攻上一萬四千點除了資金行情外，台灣半導體產業訂單表現滿載、功不可沒。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，由於資金行情推升加上三大法人合力買超台股達 127 億元，推升台股上漲 155 點，攻上一萬四千點，又再創歷史新高。儘管短線看到場內籌碼面較凌亂，但在明年第一季於財報公布前，各類產業上仍有資金與過年行情。

周書玄也分析，觀察期貨市場，短進短出籌碼面較為凌亂，但因明年上半年科技股展望依然樂觀，加上搭載 5G 與 AI 應用的範圍下，半導體、IC 設計、晶片零組件等市場需求與訂單增加，可能影響終端消費性電子產品、液晶螢幕、筆記型電腦、無線藍芽裝置等產品報價，跟隨零組件價格上漲。

操作策略上，周書玄認為，台股投資團隊仍持續看好包括: 高速運算、人工智慧、半導體、車用電子等，此外隨著疫苗有可能今年第四季與明年第一季陸續上市，並可以開始施打，先前受到新冠肺炎疫情衝擊的消費、觀光、旅遊與航空等產業，可望漸漸解封，逐季恢復正常運作，而 2021 年這類股價已跌落谷底的產業，新年投資展望也不看淡。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，台股 2021 年第一季展望仍偏樂觀，儘管 12 月有外資聖誕假期及台灣 2 月有農曆新年假期，市場交投可能轉淡，但因科技產業中長期趨勢展望偏多，故仍看好以科技股為主、傳產與金融股為輔的操作方式，並提醒投資人需留意漲多風險，並慎選低基期且具業績成長機會的投資標的，或利用定期定額方式，持續投資台股基金。

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