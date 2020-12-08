【永豐期貨】台股再創歷史新高 多軍掌握發球權

期貨走勢

台指期週二上漲 120 點至 14340 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 20.4 點，電子期逆價差縮至 - 1 點，金融期逆價差縮至 - 1.3 點。現貨部分，三大法人買超 58.59 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 260 口至 3939 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 846 口至 5109 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 995 口至 - 10425 口。

週一美國新冠疫情升溫，消弭了近期疫苗利多的樂觀情緒，而新一輪刺激措施持續談判中，目前尚缺乏實質進展，美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.49%，標普 500 下跌 0.2%，那斯達克上漲 0.45%，費半指數上漲. 0.49%。台股今天開低走高，早盤於低檔震盪，但隨後買盤持續進駐，指數黑翻紅，終場加權指數上漲逾百點，收 14360 點，續寫歷史新高。受台積電 ADR 創新高激勵，台積電今日開低走高，終場上漲近 2%，收 524 元，帶領大盤上攻，聯發科也回神，一路走揚，終場有 3.69% 的漲幅，收 730 元，盤面上以電子半導體及傳產族群表現較佳，台股長短期均線呈多頭排列，加上資金行情依舊，而紓困方案的樂觀進展也持續發酵，不過投資人仍須居高思危，留意高檔獲利了結的賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14300 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 升至 1.41。VIX 指數下跌 0.57 至 18.53。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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