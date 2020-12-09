【永豐期貨】晶圓雙雄漲多休息 類股輪動續創新高

期貨走勢

台指期週三上漲 57 點至 14397 點。價差方面，台指期轉為正價差 6.86 點，電子期逆價差縮至 - 0.21 點，金融期逆價差縮至 - 0.72 點。現貨部分，三大法人買超 24.03 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 4042 口，使留倉部位轉為淨空單 - 103 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 5801 口，留倉部位轉為淨空單 - 692 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3976 口至 - 14401 口。

週二輝瑞新冠疫苗在英國開始接種，FDA 也證實疫苗有效的利多消息，美股四大指數由黑翻紅，道瓊上漲 0.35%，標普 500 上漲 0.29%，那斯達克上漲 0.5%，費半指數上漲 0.34%。台股今天早盤呈小幅震盪，台積電及聯電漲多休息震盪，類股族群輪動，由被動元件、面板等電子零組件股接棒，終場加權指數上漲 0.2%，收 14390.14 點，續寫收盤新高。大盤今天上攻動能主要來自被動元件族群，華新科法說會釋出利多，亮燈漲停，國巨也上漲近 7%，電子權值股台積電及聯電則休息，台積電收黑至 520 元，聯電跌近 2%。台股長短期均線呈多頭排列，加上資金行情依舊，而紓困方案及疫苗的樂觀進展也持續發酵，不過投資人仍須居高思危，留意高檔獲利了結的賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14500 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.41 降至 1.25。VIX 指數下跌 0.42 至 18.11。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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