【永豐期貨】電子權值股熄火 台股拉回失守5日線

期貨走勢

台指期週四下跌 160 點至 14237 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 12.49 點，電子期逆價差擴至 - 1.28 點，金融期逆價差縮至 - 0.66 點。現貨部分，三大法人賣超 181.3 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 743 口至 - 846 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 300 口至 - 992 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1371 口至 - 13030 口。

週三新刺激法案持續談判卡關，而川普法律戰進入白熱化，17 個州響應四大搖擺州選舉違憲，加上 FTC 和州檢察長起訴臉書進行非法壟斷，科技股重挫，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.35%，標普 500 下跌 0.79%，那斯達克下跌 1.94%，費半指數下跌 2.89%。台股今天拉回修正，電子權值股回吐先前部分漲幅，終場加權指數下跌 0.98%，收 14249.49 點，失守五日線。權值股來看，台積電下跌 1.54%，回測五日線，聯發科賣壓也沉重，跌幅逾 3%，短期均線皆失守，聯電 11 月營收不如預期，跌逾半根跌停板。短期上方出現明顯的賣壓，加上紓困方案持續談判中，指數恐呈現震盪整理，但台股長線來看多頭格局未變，資金依舊充沛，今天的走勢視為漲多拉回，投資人勿隨意任意猜頭。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14500 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.25 降至 1.14。VIX 指數上漲 0.29 至 18.4。整體選擇權籌碼面偏空。 (永豐期貨研調)



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