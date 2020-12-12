定期險平準保費 提高保障兼顧荷包

壽險保障是面對人生風險最基本的防護網，而對於預算有限又想提高壽險保障的人來說，定期險平準保費既可滿足保障需求，又不至於造成經濟壓力負擔，是相對理想的選擇。

根據保發中心統計，去年前 9 月人壽保險平均給付金額約 80 萬元，而根據主計處統計 108 年每戶家庭可支配所得平均數為 106 萬元，反映壽險死亡給付對於家庭的保障普遍不足。

英國保誠人壽表示，許多人礙於預算考量而疏忽壽險重要性，等到需要時才發現保障根本不夠，對於預算有限又想提高壽險保障的民眾而言，如何選擇合宜的商品確實是相當困擾的一件事。

英國保誠人壽網路投保特別推出「保誠人壽 e 起到老定期壽險」，提供給小資族、年輕夫婦、新手爸媽、甚至是肩負三代家庭責任的三明治族以及屆齡退休的客戶投保選擇。

英國保誠人壽指出，該定期險具備「免健告、保費平準、兩種繳費選擇」三大特色，讓消費者在建構人生風險的防護網時能輕鬆達陣。

在保費部分，保費平準因此越早投保越能享受較低的保費，保費計算標準以投保當年度之保費計算，不會隨著年齡增長而提高，繳費到 90 歲保障就到 90 歲，相當適合年輕族群作為「入門款」壽險保障，在年輕的時候為將來的自己先架好基礎防護網。

在繳費方式部分，「保誠人壽 e 起到老定期壽險」提供年繳、月繳兩種繳別，是少數網路投保定期壽險商品中可以採取月繳方式的商品，體恤客戶在資金運用上的需求，客戶可以依照個人的財務分配輕鬆選擇繳費方式，讓保險不中斷達到提高壽險保障的目的。