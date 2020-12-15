傳De Beers上調鑽石售價 為疫情爆發以來首度

自上半年歷經需求慘澹後，知情人士透露，戴比爾斯 (De Beers) 上週上調了鑽石銷售價格，為疫情爆發以來首度。

《彭博社》引述知情人士稱，戴比爾斯在今年最後一次拍賣會中調升了鑽石售價，上調幅度約 2％至 3％。此外，該公司上週的鑽石拍賣總額已連續第 3 次超過 4 億美元，相較之下，整個第 2 季的銷售額僅 5000 萬美元。

繼疫情導致上半年需求陷入嚴重低潮後，如今鑽石業復甦似乎正在萌芽。

諮詢公司 Gemdax 合夥人 Anish Aggarwal 表示：「當前鑽石庫存極低，顯示消費者對於珠寶鑽石的胃口很好，尤其當他們無法花費在旅行等經驗品上面。」

戴比爾斯母企英美資源集團 (Anglo American Plc) 執行長 Mark Cutifani 上週五 (11 日) 也表示，供應鏈中游及下游庫存已經減少，希望鑽石價格能夠再提高。

「我們當然不會成為供過於求的原因，除非我們對價格升幅感到滿意，否則我們不會增加產量。」Cutifani 稱道。

市場人士認為，想要讓鑽石業持續復甦，在今年累積數十億美元庫存後，礦業公司必須在生產和銷售上保持穩定。英美資源集團上週下調未來 2 年的鑽石產量預期，顯示該公司有意維持供應減縮。