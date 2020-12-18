【永豐期貨】市場量縮轉趨觀望 台股小跌呈震盪格局

期貨走勢

台指期週五下跌 50 點至 14136 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 113.96 點，電子期逆價差擴至 - 6.41 點，金融期逆價差縮至 - 10.04 點。現貨部分，三大法人賣超 10.1 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 166 口至 - 4114 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 919 口至 - 5967 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 463 口至 - 12867 口。

週四美國公布最新失業報告，上週初領失業金人數近 89 萬人，高於預期和前值，但新一輪刺激法案有望出爐，消除就業市場放緩的擔憂，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.49%，標普 500 上漲 0.58%，那斯達克上漲 0.84%，費半指數上漲 0.17%。台股今天於平盤上下震盪，早盤一度突破 14300 點關卡，隨後賣壓出籠，翻黑震盪走低，加權指數終場小跌 0.06%，收 14249.96 點。權值股來看，台積電上漲 0.39%，收 510 元，但其他電子類股表現持平，聯電漲多拉回，下跌 0.43%，收 45.85 元，只有航運股族群表現較佳。年底前市場觀望氣氛慢慢浮現，上方獲利了結賣壓也存在，短期量能有所萎縮，也造成大盤呈震盪整理，而本週紓困案結果即將出爐，消息結果將影響短期走勢，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15000 點，賣權未平倉最大量集中在 13500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.03。VIX 指數不變為 17.09。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。