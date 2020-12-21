【永豐期貨】台股黑翻紅大洗三溫暖 兵臨萬四關卡

期貨走勢

台指期週一上漲 173 點至 14309 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 75.96 點，電子期逆價差縮至 - 4.25 點，金融期逆價差縮至 - 6.68 點。現貨部分，三大法人買超 104.23 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2543 口至 - 1571 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 1394 口至 - 4573 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2784 口至 - 10083 口。

上週五美國新刺激法案仍持續卡關，對聯準會使用緊急貸款權力意見分歧，而多出兩天資金維持政府開放並爭取更多時間達成協議。美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.41%，標普 500 下跌 0.35%，那斯達克下跌 0.07%，費半指數下跌 0.48%。台股今天早盤一度賣壓出籠，最低來到 14166.89 點，但承接買盤力道強勁，指數黑翻紅，終場大漲逾百點、收最高 14384.96 點，高低差逾 200 點，大洗三溫暖，成交量微增。電子股晶圓雙雄及面板雙虎在午盤過後回神，台積電上漲 1.17%，收 516 元，聯電上漲 3.48%，收 47.45 元，友達、群創都有超過 1% 的漲幅，帶領大盤翻紅上攻。，外資雖然即將進入聖誕節假期，但資金行情依舊，加上內資投信年底作帳行情，台股保持多方格局，蓄勢挑戰前高。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15000 點，賣權未平倉最大量集中在 13500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.03 升至 1.24。VIX 指數上漲 0.76 至 17.85。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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