【永豐期貨】假期前夕呈高檔盤整 台股蓄勢挑戰前高

期貨走勢

台指期週五上漲 62 點至 14304 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 27.42 點，電子期逆價差縮至 - 0.14 點，金融期逆價差擴至 - 8.59 點。現貨部分，三大法人買超 69.61 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 382 口至 - 2203 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 1249 口至 - 5748 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 905 口至 - 10699 口。

週四川普計劃否決國會通過的 9000 億刺激法案，反對發放 600 美元現金，提議發放每人 2000 美元現金。另外，英國與歐盟達成歷史性的脫歐貿易協議，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.23%，標普 500 上漲 0.39%，那斯達克上漲 0.26%，費半指數上漲 0.98%。台股今天開高走低，盤中一度突破 14400 關卡，至最高點 14400.83，隨後獲利了結賣壓使漲幅收斂，終場加權指數上漲 0.36%，收 14331.42 點。權值股來看，在聖誕節前夕，多呈震盪整理，台積電上漲 0.2%，收 511 元，國巨獲利了結賣壓出籠，下跌 0.79%，收 500 元，類股輪動，其中航運股表現最出色，本週為聖誕假期，預期量縮整理震盪格局將延續，而均線呈多頭排列，整體依舊由多方掌握發球權。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15000 點，賣權未平倉最大量集中在 13600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.12 升至 1.15。VIX 指數下跌 0.64 至 17.22。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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