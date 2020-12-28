【永豐期貨】資金及作帳行情火熱 台股再寫歷史新天價

期貨走勢

台指期週一上漲 132 點至 14436 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 47.07 點，電子期逆價差擴至 - 2.06 點，金融期逆價差縮至 - 5.59 點。現貨部分，三大法人買超 161.9 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2125 口至 - 4328 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 3618 口至 - 9366 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 373 口至 - 11072 口。

上週五美國聖誕節休市，而台股上週週 K 收連八紅，今天在美股期電子盤走升的激勵下，台股開高走高，在內資作帳行情助攻下，加權指數終場大漲 1.06%，收今天最高 14483.07 點，再續寫歷史高點。其中電子族群中的記憶體及 IC 設計股都表現強勁，記憶體族群的漲價效應持續發酵，NOR Flash 晶片供不應求，電子權值股來看，台積電震盪走高，上漲 0.78%，收 515 元，大立光則翻黑下跌 0.76%，收 3235 元，聯發科昨天宣布併購九暘，強化網通晶片領域，今天上漲 3.5%，收 740 元。整體來看，雖然外資準備放假，但市場資金依然充沛，內資作帳行情火熱，加上台股基本面佳，產業需求強勁，技術長短期均線也呈多頭排列，台股可望維持高檔震盪，整理後有機會持續攀高。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15000 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 升至 1.24。VIX 指數上漲 1.08 至 18.3。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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