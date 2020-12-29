【永豐期貨】台股創高後拉回整理 結帳和觀望氣氛轉濃

期貨走勢

台指期週二上漲 22 點至 14458 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 14.05 點，電子期逆價差縮至 - 0.19 點，金融期逆價差縮至 - 3.52 點。現貨部分，三大法人賣超 54.55 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 558 口至 - 3770 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 224 口至 - 9590 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 849 口至 - 11921 口。

週一美國總統川普正式簽署規模 9000 億美元的經濟刺激法案，避免了政府停擺，市場對經濟復甦保持樂觀，旅遊、航空、郵輪類股走高，道瓊、標普、那指等三大指數創歷史新高。道瓊上漲 0.68%，標普 500 上漲 0.87%，那斯達克上漲 0.74%，費半指數下跌 0.22%。台股今天盤中一度再衝上 14547 點新高，隨後獲利了結賣壓出籠，轟翻黑，終場加權指數小跌，收 14472.05 點，成交值稍微放大。類股輪動，中小型股表現突出，航運股大洗三溫暖，太陽能族群再度轉強，權值股則漲跌互見，台積電收平盤，聯發科紅翻黑下跌 0.81%，收 734 元。目前長短期均線呈多頭排列，資金行情依舊，新台幣延續升值走勢，嘎空行情恐持續，短期指數創高後壓回為正常整理結構，台股多頭格局未變。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15000 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 升至 1.3。VIX 指數下跌 0.27 至 18.03，買權升賣權不變整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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