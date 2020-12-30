【永豐期貨】封關前夕大漲逾200點 連3日創收盤新高

期貨走勢

台指期週三上漲 178 點至 14636 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 51.7 點，電子期逆價差擴至 - 4.51 點，金融期逆價差擴至 - 5.75 點。現貨部分，三大法人買超 317.36 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2148 口至 - 1622 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 3053 口至 - 6537 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 4295 口至 - 7626 口。

週二新冠變種病毒衝擊全球，美國證實出現首起本土感染英國變種新冠病毒的案例，美股紅翻黑，至昨日歷史高點拉回，道瓊下跌 0.22%，標普 500 下跌 0.22%，那斯達克下跌 0.38%，費半指數下跌 0.23%。今天是 2020 年封關前夕，台股延續多頭格局，開低走高，電子權值股領軍上攻，連 3 日創收盤新高，加權指數終場大漲逾 200 點，收 14687.7 點，逼近萬五關卡。權值股來看，台積電早盤開平盤附近，終場上漲 1.94%，收 525 元，寫收盤新高，鴻海及聯發科漲幅也都超過 1%，金融及傳產族群表現同樣亮眼。台股大漲創新高，嘎空行情持續，但量能仍偏弱，今年僅剩一個交易後封關，預期市場觀望氣氛轉濃，指數將進入高檔震盪整理格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15000 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.3 降至 1.26。VIX 指數上漲 0.36 至 18.39。整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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