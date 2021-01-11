美藍色浪潮來襲 循環性類股飆漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 喬治亞州議會選舉結束，民主黨重掌參院，市場看好藍色浪潮將帶來更大幅度的刺激措施，美國 ISM 製造業新訂單攀升至 67.9，且初步實驗顯示輝瑞疫苗對英國、南非變種病毒有效，美國大型股上漲 1.8%，小型股更是強勁上漲 5.9%；

2. 歐洲股市在全球股市樂觀的情緒下，上漲 2.6%。

新興市場

1. 新興市場股市單週上漲 4.8%，優於全球股市的 2.7%，新興股市中俄羅斯股市因受惠於油價強勁的表現，單週上漲 5.7%；

2. 受到景氣復甦預期帶動，循環性類股帶動中國股市上漲 3.9%，其中原物料、工業類股表現最為出色，12 月份的財新製造業與服務業採購經理人指數小幅下滑，但仍維持擴張；

3. 台灣 12 月份出口年增率攀至 12.0%，電子與權值股領軍，台股持續強勢上漲 5.0%。

債券市場

1. 在下任總統拜登發表即將推動大規模刺激方案後，美國長天期 10 年公債殖利率升破 1.1%，美國政府債券下跌 1.2%；

2. 即便風險性債券如全球高收益債和新興市場債券利差進一步收斂，然而在同時受到無風險利率上升的衝擊下，全球高收益債券上漲 0.2%，新興市場債券則下跌 0.7%。

原物料、匯率

1. 美元指數小幅上升 0.2%；儘管美元維持弱勢、市場寬鬆預期仍在，金價卻受到實質利率上升所壓抑，黃金價格單週下跌 2.6%；

2. 受惠於沙烏地阿拉伯自願減產和美國原油庫存持續下滑，原油價格大漲 9.1%，布蘭特原油收在 2020 年 2 月底以來相對高點。（以布蘭特原油為例）

資料來源: Bloomberg，2021/1/11（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/1/8）

資料來源: Bloomberg，2021/1/11（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/1/8）

三大市場關鍵事件及分析

1. 選舉落幕，民主黨大獲全勝

少了共和黨於參議院的阻礙，拜登政見實施可能性大增，乾淨能源與基礎建設相關類股大漲，但美國目前依然有大量閒置產能與失業勞工，通貨膨脹率失控可能性不高。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採羅素 3000 指數，2021/1/7。

2. 10 年美債殖利率突破 1%

民主黨拿下參議院，市場預期大規模財政刺激政策即將來到，促使美國 10 年公債殖利率衝破 1%，但從過往歷史來看，經濟成長率升高不一定代表公債殖利率一定要跟上。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/7。

3. 沙國扛起 OPEC 減產大任，油價有撐

OPEC + 組織達成產量協議，沙國自願擴大減產 100 萬桶 / 日至 812.5 萬桶 / 日，但俄國與哈薩克卻獲准合增 7.5 萬 / 日。減產步調持續加上需求回升，油價後勢有支撐。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/8。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/7。

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