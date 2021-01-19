【永豐期貨】台股多頭力道強勢 離萬六關卡僅一步之遙

期貨走勢

台指期週二上漲 280 點至 15888 點。價差方面，台指期轉為正價差 10.63 點，電子期正價差擴至 1.18 點，金融期逆價差擴至 - 2.9 點。現貨部分，三大法人買超 100.96 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1083 口至 - 12391 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 1999 口至 - 29982 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1817 口至 - 23264 口。

週一美國股市因適逢馬丁路德金紀念日而休市一天。台股今天開高走高，一度大漲逾 300 點，最高來到 15928 點，離萬六關卡僅一步之遙，終場加權指數上漲 1.7%，收 15877.37 點，收復 5 日線。權值股來看，台積電再創新高，終場上漲逾 3%，帶領半導體族群上攻，聯電在外資報告看好的利多下，股價創新高，上漲 6.75%，收 53 元，聯發科及聯詠也都上漲超過 3%。但近日疲軟的貨櫃航運族群，賣壓仍重，陽明今日恢復正常交易後雖以漲停開出，但終場重挫 8%，長榮也跌近 6%，短線若外資報告利多不漲的話，恐面臨弱勢整理。近期台積電帶領大盤上攻萬六關卡，資金行情持續，未來可留意美國重要企業財報的陸續公布，短線也可觀察萬六整數關卡是否有獲利了結的賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16000 點，賣權未平倉最大量集中在 15600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.33 升至 1.51。VIX 指數上漲 0.19 至 23.38。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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